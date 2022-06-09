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Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından gittiği Sakarya'da meydan konuşmasında özür diledi.

09 Haziran 2022 Perşembe 21:57
Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi


Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi



İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekti.

Oral açıklamasında, “Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır” demişti.

Oral açıklamasının devamında ise “Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil” diye konuşmuştu.

SAKARYA'DA ÖZÜR DİLEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Partili Oral'ın ifadelerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.

Akşener, "Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum" dedi. 

Akşener şunları söyledi:

"Alevilik üzerinden yapılan tarife kim için yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum."

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