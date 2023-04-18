Akşener, Muhammed Yakut'un videosundan örnek verdi

Akşener, Muhammet Yakut'un videosundan örnek verdi



AKP iktidarına destek verenlerin adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet çarkını anlatan Sedat Peker'in videolarına, BAE'den yasaklama getirilince bu kez Diyarbakır'da yaşayan ve adının Mahmut Yakut olduğunu söyleyen bir yurttaşın açıklamaları gündemde yer almaya devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı temel atma töreninde 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuştu. Akşener, "Muhammed Yakut" isimli bir kişinin YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda gündeme getirdiği iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Atma ve Proje Tanıtım Töreni'ne katıldı.

"KENDİ GÜNAHLARININ, ÖRTMEK İÇİN BU KADAR GÜRÜLTÜ ÇIKARMIŞLAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 7 projede 47 bin 970 konutun temel atma ve proje tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.



Konuşmasına başlarken salonda bulunan kalabalığın "Başbakan Meral" sloganları karşılığında Akşener; "Hep söylediğim gibi öyle bedava yok. Öyle ‘başbakan’ diye bağırmak yok. Vereceksiniz oylarınızı çok çalışacaksınız. Hem cumhurbaşkanını seçeceksiniz hem de öyle oy alacak ki İYİ Parti, ben de başbakanlığı hak edeceğim. Öyle öbür türlü yok." diye konuştu.



Sosyal devlet kavramının altını çizere Mansur Yavaş’ın Ankara’ya kazandırdığı projeleri vurgulayan Akşener; "Bir tarafta binlerce konut yapıp gerçekten ihtiyacı olan ailelere ucuz, onların oturabileceği konutlar imal etmek. Hani siz hiçbir şey bilmezdiniz ya. Bunu Paris’te, Lyon’da, Grenoble’da? Fransızlar yapar biliyor musunuz? Yani sosyal devlet kavramı o ülkenin eğer demokrasisinin içinde varsa onlar yapar." dedi.



Bu projenin sosyal devlet anlayışının bir yansıması olduğunu vurgulayan Akşener, Mansur Yavaş’a seslenerek;"Bunun adı batı demokrasilerinde, kuzey demokrasilerinde sosyal devlet, fırsat eşitliği kavramıdır. Siz aslında onu yapıyorsunuz. Batı demokrasilerinin hesap verilebilir, vergim nereye gitti diye sorulabilir kavramı içinde onu yapıyorsunuz. Allah bin kere razı olsun." dedi.



"BU İDDİALARIN BİNDE BİRİ DOĞRUYSA SOKAKTA GEZEMEZ BU ARKADAŞLAR"

Son günlerde Muhammet Yakut isimli bir şahsın siyasi içerikli paylaşımlarına değinen Akşener; "Daha evvel de Sedat Peker’in videolarını izledik. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Hayatımda ilk defa duyduğum Pırlanta Sitesi, Şehrazat Sitesi… bu ülke ne olmuş? Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş?"

"SOKAKTA GEZEMEYECEK İNSANLAR BİZE İFTİRA ATIYORSA BATSIN BU DÜNYA!"

Hz. Adem kıssasına atıf yaparak konuşmasına devam eden Akşener; "O videodan ve daha önceki videolardan gördüm ki haramın dibine gidilmiş. Eğer doğruysa sokakta gezemeyecek insanlar döndürüp bize iftira atıyorsa sayın Kılıçdaroğlu’n iftira atıyorsa, Meral Akşener’e iftira atıyorsa, Mansur Yavaş’a iftira atıyorsa batsın bu dünya!" dedi.

"BU HIRSIZLARDAN HESAP SORULMAK İSTENİYORSA; 14 MAYIS’TA HERKES SANDIĞA GİDECEK."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek;

"14 Mayıs’ta her birimize her bir bireye düşen şey şu; eğer millî gelirimizin çalınmasını istemiyorsanız, gençler nefes alsın istiyorsa, bu hırsızlardan hesap sorulmak isteniyorsa; bu arsızlardan, bu edepsizlerden, bu hayasızlardan hesap sorulması isteniyorsa 14 Mayıs’ta herkes sandığa gidecek. Yanında herkes bir kişiyi getirecek. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçeceğiz hep beraber." dedi.

Kendisine, Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakı belediyelerinin yaptığı çalışmalarda iktidar kanadından gelen iftiraları, suçlamaları hatırlatan Akşener;

"Hepimizin namusuna, şerefine laf atıldı, iftira atıldı, söz atıldı. Diyordum ki ‘Ya bunu bunlar niye yapıyor?’ Önce Sedat Peker’in kasetleriyle, iddialarıyla; dün izlediğim o Muhammet Yakut’un sözlerinden, o videodan gördüğüm kadarıyla kendi günahlarının, kendi hırsızlıklarını, kendi adaletsizliklerini, kendi acımasızlıklarını ve kendi hayasızlıklarını örtmek için bu kadar gürültü çıkarmışlar." diye konuştu.



15 MAYIS SABAHI HEM GÜNEŞ DOĞACAK HEM BAHARLAR

Akşener, konuşmasının sonunda solondaki kalabalığa, özellikle kendi partililerine şu sözlerle seslendi:

"And olsun, şart olsun ki Allah şahidimdir derim soyuluncaya kadar çalışacağım ve bu seçimde sizlere İYİ Partililere sesleniyorum önderlik edeceğim ve bu seçimi kazanacağız. Tek tek çalışacaksınız hem İYİ Parti’ye oy isteyeceksiniz hem sayın Kılıçdaroğlu’na oy isteyeceksiniz ve 15 Mayıs sabahı hem güneş doğacak hem baharlar gelecek hem hep birlikte tarih yazacağız!"





Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat’ta çok acı bir tecrübe yaşadık. Deprem nedeniyle 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Ankaramızın nüfusunun da 500 binden fazla arttığı söyleniyor. İşte bu projelerimizi hem depreme dayanıklı, hem de Ankara’nın önümüzde karşılaştığımız konut ihtiyacı için çok çok önemsiyoruz.

Daha önce hatırlarsınız 4 bin konutluk temel atmıştık. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, hükümetin tanıdığı imkanlarla işi alan müteahhitlerin hepsi işleri feshetti iş başımıza kaldı.

Ankapark yapılmadan önce biliyorsunuz, Ankara’nın çeşitli yerlerinde dolaştırıldı. Dediler, şurada yapın oradan millet arsa aldı, burada yapın dediler, oradan millet arsa aldı. En son, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize mirasının üzerine kondurdular. Burada Ballıkyuyumcu 2 olan yer, TOKİ ile beraber belediyemize aitti. Anka Park yapılacak diye hazırlanmıştı. 3-4 yılda ancak buraların tapuları çıktı, TOKİ ile beraber parselledik. Hiç olmazsa bu şekilde işe yarayacak. Bu projede 5 bin 154 konut üreteceğiz. Projemizde 2+1, 3+1, 4+1 projeler olacak.

Övündükleri şeyler, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ‘Çılgın projeleri’. Ankara’da yaoılan 801 milyon dolar harcanan, yani 15-16 milyarlık çöp bir proje olan Dinozor Parkı yapmadık yapmayacağız, haklısınız. Biraz önce geldik, geniş geniş kapılar yapılmış. Yapılırken de eleştirdik, bunlara halkın 5 kuruşunu vermeyeceğiz. Bugün güncel rakamla harcanan para, 235 milyon lira, o giriş kapıları.

Türkiye Cumhuriyeti, 2. Yüzyılında yeni ve güzel başlangıçlara hızlı adımlarla yürüyecektir.

Yavaş'ın ardından kürsüye çıkan Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

14 Mayıs akşamı, yani o güzel günde, inşallah ülkemize baharların geleceği, hep birlikte tarih yazacağımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, ve bu davetin sahibi Mansur Yavaş, sizlerin şahsında burada bulunan bütün gençleri, bütün hanımefendileri selamlıyorum.

Çılgın projelerin yapılma nedeni, harama el uzatmak, kul hakkına girmek ona el uzatmak.

Büyük bir imkânın oluşacağı bir projenin açılışındayız. Ve hesap verilebilirlik önce. Dün akşam tesadüfen, Muhammet Yakut denilen bir arkadaşın ortaya koyduğu iddiaların bulunduğu bir video izledim. Muhtemelen birçoğunuz izlediniz. Daha evvel de Sedat Peker’in videolarını izledik. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Hayatımda ilk defa duydum, Pırlanta sitesi, Şehrazad Sitesi bu ülke ne olmuş. Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş. Hz. Adem kıssasına göre, harama el uzattığın dakikada, edep yerlerin açılır. Edep yerlerin açıldığı andan itibaren haya duygun, edep duygun, hicap duygun kaybolur ve senin için hiçbir şeyin önemi kalmaz. O videoda ve daha önceki videolarda gördüm ki haramın dibine gidilmiş. Eğer doğruysa sokakta gezemeyecek insanlar bize iftira atıyorsa, sayın Kılıçdaroğlu’na iftira atıyorsa, Meral Akşener’e iftira atıyorsa, batsın bu dünya.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

En büyük arzum her evde huzurun, her evde bereketin olmasıdır. İnsanlar huzurluysa, acaba ev kirasını nasıl öderim diye bir kaygı duymayacaklarsa siyaset kurumu görevini yetiştirmiş demektir.

Buradan bütün Türkiye’ye sözümüz konut sorununu çözeceğiz. Ama önce deprem bölgesinde konutları, iş yerleri yıkılan vatandaşlarımızı, öyle 2 yıl ödemesizi 20 yıl taksitle, zaten adamın evi gitmiş, işyeri gitmiş. Evini yapacağız, işyerini yapacağız, kendisine teslim edeceğiz. 1 kuruş almayacağız. Ve sonra o vatandaşla oturup helalleşeceğiz.

Bunu söylediğim zaman, parayı nereden bulacaksınız diye laflar da geliyor. Hiç meraklanmayın bu kardeşiniz 27 buçuk yılını maliye bakanlığına harcadı. Biz söz verdiysek kapı gibi sözümüzün arkasında duracağız.

Alışmışlar tefecilere para vermeye, sanıyorlar biz tefecilerin peşinde koşuyoruz. Size bir rakam vereyim, son 20 yılda bunların ödedikleri faiz: 537 milyar dolar.

Haram yemekten hoşlanıyorlar ben bunları da biliyorum. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu? Olmaz, izin vermeyeceğiz bunlara.

Bize pek çok iftiralar atıyorlar. Değerli Ankaralılar, bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan bizim için kutsaldır. Gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Süleymanşah türbesini kaçırdılar, bayrağımızı indirdiler. Süleymanşah türbesini kendi topraklarına getireceğiz. Görsünler bakalım milliyetçi kimmiş.

Türkiye’nin kaderini değiştirecek sizlersiniz. Benden de size söz, göreceksiniz, gençliğin bu ülkenin caddelerinde nasıl özgürce dolaştığını. Yer geldiğinde cumhurbaşkanını nasıl eleştirdiklerini göreceksiniz.

Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş birliği yapanlar bize hesap soramazlar. Ülkemizi seviyoruz ve ülkemize hizmeti kutsal sayıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 85 möilyona hizmet etmek görevimiz ve bunu yapacağız. Belediye başkanlarımızı seçimler sırasında da çok şey söylediler. Sosyal yardımlar kesilecek sakın oy vermeyin dediler. Sosyal yardımlar kesilmeyecek tam tersine artacak. Sosyal devlet o insanların yanında olacak. Kim ihtiyaç duyuyorsa sosyal devlet onun yanında olacak."