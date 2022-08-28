Akşener | O haram parayı ceplerinden alacağız



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Telekom’un devri ile Ankapark’ın yapımındaki maliyete dikkat çekerek “38 milyar lira sizin cebinizden çıktı. O haram parayı o ceplerden alacağız inşallah.” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği İstanbul’un Beykoz ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

“İstedim ki gerçek çözümler üretilsin”

Tam iki buçuk yıldır dükkan dükkan, ilçe ilçe, şehir şehir gezdiğini söyleyen Akşener, "O dükkanların içinde bugüne kadar hiçbir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Sadece dükkan sahiplerinin dertlerini, müşteri olarak bulunan insanların dertlerini, eleştirilerini, tavsiyelerini dinledim. Sonra o talepleri, istekleri, eleştirileri aldım; milletvekili arkadaşlarımız Meclis'te gündeme getirdiler, ben grup toplantılarında gündeme getirdim. İstedim ki, gerçek dertler üzerinden gerçek problemlere, gerçek çözümler üretilsin." dedi.

“Asil sizsiniz biz vekiliz”

Kendisini dinleyenlere "Lüzumsuz bir kavgayla, lüzumsuz bir şuculuk ve buculuk ile birbirinize düşürülüyorsunuz." diye seslenen Akşener, "Siz aziz Türk milletisiniz. Asil sizsiniz, biz vekiliz. O dükkanların içinde müşteri velinimettir. Müşteri velinimet olduğu için o dükkanların sahipleri müşterisine en iyi hizmeti vererek birbiriyle rekabet eder. Siyasetçi de seçmenini velinimet bilmelidir ve velinimetinin dertleri üzerinden çözümler üretmelidir. Böylece kazanan siz olursunuz ama şuculuk-buculuk üzerinden siyasetçinin attığı yün yumağına takılırsanız derdiniz konuşulmaz. Senin çocuğun 92 puan alıp atanamaz ama 58 puan alan ayısı olan, dayısı olan genç atanır. Sen çırak çıkarsın. Akşama ne pişireceğim diye düşünen ev kadını, senin oğlun ya da kızın işsiz gezerken 5-10-15 maaş alan danışmanlar yan gelip yatarsa sen çırak çıkarsın. Halbuki asil sensin, vekil senin karşında resmi tazim olmak zorundadır" şeklinde konuştu.

“Mülakatı kaldıracağız”

"Elele vereceğiz ve bugün bu ülkede oluşan harami düzeni helal oylarınızla, demokrasiyle, sandıkta emekliye sevk edeceğiz inşallah" diyen Akşener, sözlerinin devamında mülakat tartışmalarına değindi.

İYİ Parti lideri, "Mülakatlar bugün Türkiye'de, AK Partili'ye iş bulma kurumu gibidir. Dolayısıyla biz mülakatı kaldıracağız. Dolayısıyla bütün siyasilerden, bütün siyasi partilerden mülakatın kaldırılmasına dair tekliflerini dinleyeceksiniz. Kim sizi inandırırsa ona oylarınızı vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Akşener şöyle devam etti:

"24 milyar lira cebinizden alındı, Telekom'dan alındı Hariri'nin cebine kondu. Hariri kim Sayın Erdoğan'ın aile dostu. Senin çocuğun işsiz, senin çocuğun KYK kredisi almış nasıl ödeyeceğim diye inim inim inliyor. O ailenin cebine konulan, senin cebinden alınmış 24 milyar lira ile senin çocuğunun KYK kredileri ortadan kaldırılabilirdi. Onlar yok sayılabilirdi. Bir şey daha var. 14 milyar lira harcanmış. Ankara'da Ankapark diye bir park var. Garibim çarpışan otomobiller çarpışamıyor. İki kişinin cebine konmuş 14 milyar lira. Toplayın 38 milyar lira sizin cebinizden çıktı. O haram parayı o ceplerden alacağız inşallah.

Değerli kardeşlerim soyulan sizsiniz, acı çeken sizsiniz. Sizin evlatlarınız işsiz. Sizin çocuklarınız umutsuz. 4 yıllık üniversite mezunu olup iş bulamayan sizin çocuklarınız. O sarayda 5 maaş alıp, garibanı tekmeleyen sonra da 5 maaş yetmedi euro ile maaş alsın diye yurtdışına gönderilen o danışman ne iş yapıyor da bu kadar kıymetli? Soma'da bir garibanı tekmeleyen o danışman. Bu ne demek biliyor musunuz? 'Siz benim için vız gelir, tırıs gidersiniz.' demek. Senin çocuğun acı çekerken bunlar oluyorsa dur demek senin elindedir. Hep birlikte el ele verip bu harami düzeni yıkacağız inşallah"

Asgari ücret ve emekli maaşı çağrısı

Kira fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Akşener, "Kiralar aldı başını gitti. Bin 500 lira kirada oturana şimdi 6 bin lira isteniyor. Bin 500 lira nerede, 6 bin lira nerede? 5.500 lira asgari ücret alıyorsunuz, 3.500 lira emekli maaşı alıyorsunuz. Ey emekliler 3.500 lira geçinebilir misiniz? Eviniz olsa bile geçinemezsiniz ama birileri 10-15 maaş alıyor. Diyorum ki, asgari ücret güncellenmelidir, günün şartlarına uydurulmalıdır. En düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olmalıdır. 38 milyar lirayı yandaşının cebine koyacağına asgari ücretliyi günün şartlarına getirebilirdin." şeklinde konuştu.

“Çalınan paraların peşinde olacağım”

Akşener, "Bu harami düzen, bu ucube sistem elbet ortadan kaldırılmalıdır. Neyle kaldırılmalıdır, demokrasiyle. Neyle, sizin helal oylarınızla. Birlikte inşallah sandıkta, demokrasiyle bütün bunların hepsini emekli edeceğiz. Ama size söz çalınan paraların peşinde olacağım. Çalınan paralar ceplerinde kalmayacak." diye ekledi.