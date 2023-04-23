Akşener | Savaşa değil, seçime gidiyoruz





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik il ziyaretlerine Mansur Yavaş ile birlikte Konya’da devam etti.

Akşener, Konya’da Seçim Koordinasyon Merkez’inin açılışında kendilerini karşılayan kalabalıkta vatandaşlara seslendi.



14 Mayıs seçimlerini işaret ederek konuşmasına başlayan Akşener, 20 Ocak 2020’den beri gezdiği esnaf ziyaretlerini hatırlattı.



"BİZ SAVAŞA GİTMİYORUZ, SEÇİME GİDİYORUZ"

Esnaf ziyaretlerinde hiçbir dükkânın içinde siyasi propaganda yapmadığını anlatan Akşener, sadece vatandaşların dertlerini dinlediğini ve o dertler üzerinden çözümler ürettiklerini söyledi.

"Biz savaşa gitmiyoruz, cenge gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz." diyerek seçimler üzerine konuşmasına devam eden Akşener; "Bütün siyasi partilerin dertlerinize dair çözümler ürettiği, projeler ortaya koyduğu; esnaf dükkânında müşteri nasıl velinimetse siyasetçi için de seçmen müşteridir. Dolayısıyla seçmen velinimettir diyerek o seçmenin talebine uygun proje üretmektir, hizmet üretmektir ve bütün rekabet bunun üzerine olur." dedi.

"OY VERECEKSİNİZ ÖYLE BAŞBAKAN OLACAĞIM"

Kalabalıktan gelen; "Başbakan Meral" sloganlarına karşılık konuşan Akşener; "Yok öyle bedavadan yok. Oy vereceksiniz öyle başbakan olacağım. Pazarlık yok." diye konuştu.

O SENE DOĞMUŞ ÇOCUKLAR BAŞKA BİR HAYAT BİLMEZLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ak Parti iktidarının süresinin dolduğunu ifade eden Akşener; "Bir iktidar 21 yıl boyunca uzarsa, o sene doğmuş çocuklar artık seçmendir. Başka bir hayat bilmezler." diyerek kalabalıklar arasından bir gence şu sözlerle seslendi:

"Sevgili oğlum, bütün sebep bizim yaşımızdakiler haberin olsun. Hayatınızı kaydırdık sizin. Ne deseniz haklısınız"

"EĞER KUL HAKKINA EL UZATIYORSAM O NAMAZIN NE BANA NE SANA FAYDASI VAR?"

Gençle konuşmasına, kendi üzerinden verdiği örnekle devam eden Akşener; hacı olduğunu ve 7 yaşından beri namaz kıldığını söyleyerek; "Eğer kul hakkına el uzatıyorsam o namazın ne bana ne sana faydası var? Eğer ben bir mevkideysem; sen sınava girdin, aldın 86 puan. Ama ben bir yakınımı, tanıdığımı torpil yaptım, üçkâğıt yaptım. Onun ayısı oldum, dayısı oldum ve döndüm 52 puanlıyı mülakatta senin yerine tayin ettirdiysem batsın bu dünya, bu namazın bir manası yok!" diye konuştu.

"BU ELE BUGÜNE KADAR TERÖRİST ELİ DEĞMEDİ. O TERÖRİST ELİ, BU ELE DEĞSE VALLAHİ KESERİM, BİLLAHİ KESERİM!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Ak Parti mensuplarının kendisine ve Millet İttifakı’na yönelik iddialarına ilişkin konuşan Akşener;

"Arkadaş ben Meral Akşener’im açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Bu ele bugüne kadar terörist eli değmedi, Allah hakkı için değmedi. Vallahi değmedi, billahi değmedi. O terörist eli bu ele değse vallahi keserim, billahi keserim. Allah şahit olsun keserim." diye konuştu.



"RECEP BEY, İKİ ELİNDE DE TERÖR ÖRGÜTÜ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik terör iddialarının iftira olduğunu söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çözüm sürecini ve Cumhur İttifakı içinde bulunan Hüdapar’ı hatırlatarak konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Recep Bey; iftira atıp duruyorsun günah. Senin bu elinde pkk’nın eli var. Abdullah Öcalan’ın kardeşine; ‘Bizim Mehmet’ dedin. Ne zamandır arkadaş oldunuz, akraba oldunuz? ‘Bizim Mehmet’ abisini ziyarete gitti. Onun diğer kardeşi Osman Öcalan TRT’de konuşma yapıyor. Peki bu elde ne var? Bu elde de Hizbullah var. Yahu iki elinde de terör örgütü."



"KONCA KURİŞLERİN, GAFFAR OKKANLARIN KATİLLERİ DE BİZİM İÇİN KATİL VE TERÖR ÖRGÜTÜDÜR."

Konuşmasına Hizbullah tarafından işkence sonucu öldürülen Konca Kuriş’i ve yine Hizbullah tarafından şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı anarak devam eden Akşener;

"Bizim için pkk bir terör örgütüdür. Kahrolsun ve kahredeceğiz! Ama Konca Kurişlerin, Gaffar Okkanların katilleri de bizim için katil ve terör örgütüdür. Şimdi ya bak bundan da çok rahatsız oluyorlar biliyor musun? Hadi inat olsun diye söyleyelim; Ne mutlu Türk’üm diyene!" diye konuştu.

"BİR KADININ NAMUSUNA, ŞEREFİNE EL UZATMAYACAKSIN. UZATILDIĞI ANDAN İTİBAREN İŞTE BÖYLE OLUR"

Değişimi kadınların sağlayacağının altını çizerek konuşmasına devam eden Akşener; "Bu kadınlar değiştirecek bu işleri. Ya şimdi ben evde torun büyütüyor olsaydım neyi konuşuyor olacaktık? Gelini gagalıyor olacaktım. Bugün Recep Beyi gagalıyorum. Ya işte böyle. Onun için bir kadına iftira atmayacaksın. Bir kadına haksızlık etmeyeceksin. Bir kadının namusuna şerefine el uzatmayacaksın. Uzatıldığı andan itibaren işte böyle olur." dedi.

Konya’nın sığınmacı açısından en yoğun 12. şehir olduğunu söyleyen Akşener; "2 sene içinde göndereceğiz, kesinlikle göndereceğiz." dedi.

"SİZİN YATACAK YERİNİZ YOK"

Konya’da 5 ilçenin çölleşmek üzere olduğunu, sulama kanallarında sorun olduğunu ve Konya’da tarım ve hayvancılığın bittiğini söyleyen Akşener, Konya’daki çocuk suçlarına ve uyuşturucu problemine dikkat çekerek;

"Devamlı bize din satıyorsunuz, devamlı bize dindarlık üzerinden ahkâm kesiyorsunuz. Harama el uzatıyorsunuz. Ve Konya gibi bir şehirde uyuşturucu kaçakçılığı olabilir mi? Çocuklar uyuşturucuya alıştırılabilir mi? Sizin yatacak yeriniz yok!" diye konuştu.

"PARA ÇARPMIŞ OLANLARIN CEBİNDEN YA DA GIRTLAĞINDAN O PARALARI SÖKÜP ALACAĞIZ!"

14 Mayıs’ın ardından seçimleri kazanmalarıyla birlikte vaatlerini anlatan Akşener, 100.000 öğretmen ataması yapacaklarını ve köy okullarını yeniden açacaklarını söyleyerek; "Oraya öğretmen, ziraat mühendisi, veteriner tayin edeceğiz. Havza bazlı tarımı teşvik edeceğiz. Çobanlık yapan Türk vatandaşı kardeşlerimizin sigortası ya da Bağ-Kur’unu devlet olarak biz ödeyeceğiz. Genç olup köyünde tarım yapmak isteyen gençlerin teşvik edilmesi için onların 5 yıl boyunca hem eşinin hem kendisinin sigorta ya da Bağ-Kur’unu devlet olarak biz ödeyeceğiz. KPSS mağduru olmuş gençlerimizin haklarını iade edeceğiz. Ve en önemlisi; para çarpmış olanların cebinden ya da yurt dışından ya da gırtlağından o paraları söküp alacağız!" diye konuştu.

"ÇALMAZSAN, ÇIRPMAZSAN NELER OLUYORMUŞ GÖRÜN"

Mansur Yavaş’ın hizmetleri sonucunda Ankara köylüsüne 4 yılda 4,5 milyar lira para kazandırdığını söyleyen Akşener; "Çalmazsan, çırpmazsan neler oluyormuş görün. Ama jeliboncu bir muhterem var ya. O ne yaptı? Bir park yaptı 801 milyon lira." diyerek Ankapark’a harcanan paranın Konya köylüsüne karşılıksız verilebileceğini, KYK borçlarının ödenebileceğini ifade etti.

"BENGİSU’NUN, BANUÇİÇEK’İN GÖZ YAŞLARINI SİLMEZSEM CENABIHAK BENDEN HESAP SORSUN"

Bir vatandaşın; "Sinan Ateş’i unutma" sözlerine karşılık veren Akşener, 1980 ihtilaline kadar Kocaeli MHP İl Başkanı olan abisi Nihat Gürer’i hatırlatarak; "Eğer Sinan’ın katillerinin elindeki kanı görmezden gelirsem Nihat Gürer’in yüzüne bakamam. O katilleri de, azmettirenleri de, buna göz yumanları da eğer onlardan hesap sormazsam Cenabıhak benden hesap sorsun!

O Bengisu’nun, o Banuçiçek’in göz yaşlarını silmezsem Cenabıhak benden hesap sorsun. Eğer bu cinayetin katillerini bulup, azmettiricilerini bulup; yargıya teslim edip, takip etmezsem; namussuzum, şerefsizim. Hiç merak etmeyin."



"BU KATİLLERİN ELİNİ KIRMADIĞIMIZ TAKDİRDE SOKAKTA YÜRÜYEMEZSİNİZ"

Kalabalıklar arasından bir vatandaşa seslenerek konuşmasına devam eden Akşener; "Bir şey daha var hilal bıyıklım. Biz bunlardan hesap sormadığımız takdirde; bu katil zanlılarının, bu katillerin elini tutmayıp onu kırmadığımız takdirde sokakta yürüyemezsiniz. Böyle bir yol açtılar. Onu düzeltmek bizim vazifemiz, benim vazifemdir." dedi.

"BİR OY KEMAL’E, BİR OY MERAL’E"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında bir koşu partneri yaptıklarını ifade eden Akşener;

"Ben şimdi buradan sizlerden iki şey rica ediyorum, istirham ediyorum. Birincisi sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yani Kemal’e bir yok, ikincisi ise İYİ Parti’ye yani Meral’e bir oy! Oylar tamam mı? Söz mü?" diyerek konuşmasını tamamladı.

