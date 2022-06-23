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Akşener Trakya'da Hayrabolu esnafını dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trakya gezisi kapsamında bugün Süleymanpaşa ve Malkara'nın ardından geldiği Hayrabolu'da esnafın dertlerini dinledi.

23 Haziran 2022 Perşembe 17:51
Akşener Trakya'da Hayrabolu esnafını dinledi

Akşener Trakya'da Hayrabolu esnafını dinledi

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Trakya gezisinde vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bugün Tekirdağ'a bağlı Malkara ve Süleymanpaşa ilçelerinin ardından Hayrabolu'ya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Akşener, kendisini karşılayan parti ilçe teşkilatı yetkilileri ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Uzun bir aradan sonra ilk kez bir siyasi parti liderinin ilçelerini ziyaret ettiğini belirten vatandaşlar Akşener'e yaşadıkları sıkıntıları anlattı. İşlerinin durgunluğundan yakınan esnaflar "Kredi kartları ile satışlar bile durma noktasına geldi. Eskisi gibi defter tuttuğumuz köylüler borçlarını çevirmekte zorlanıyor. Türkiye'nin en verimli ovası Hayrabolu'da ama çiftçiler tarihin en zor dönemini yaşıyor" dedi. 

SATTIĞIMIZI YERİNE KOYAMIYORUZ

Akşener'in gittiği bir esnaf vatandaş, zamları takip etmekte zorlandıklarını belirterek "Bunu vatandaşlarımıza anlatmakta daha büyük zorluk çekiyoruz. 30 yıllık müşterilerimize sürekli gelen zamları hissettirmek istemiyoruz, sattığımızı artık yerine koyamıyoruz. Elektrik faturaları iyice yükseldi. Vergiler sürekli artıyor. Bu böyle gitmez" diyerek dert yandılar.

Meral Akşener, Hayrabolu'da davul zurnalı kortej ile karşılandı. Atatürk Anıtı önünden itibaren çok sayıda esnafla dertleşen Akşener vatandaşlara "Seçime kadar dişinizi sıkın" dedi.

MALKARA'DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a maaşı üzerinden yüklendi. Akşener, "Cumhurbaşkanı'nın çok derdi var. 5 maaş alan danışmanlar var, 11 maaş alan danışmanlar var. Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lira ile geçinemiyor, ne yapsın?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kendisini bekleyenlere seslendi. 
Konuşması sırasında Akşener'in mikrofon uzattığı bir vatandaş "Biz emekliler açız. Et alamıyoruz, rahatsızız doktora gidemiyoruz. Hani Tayyip baba nerede? Ne olursunuz, ölüyoruz artık, bizi kurtarın" dedi.
Bu sözler üzerine Akşener, "İşte bu da emekli bir ablamız. 2500 lira maaş alıyordur 2500 liralık maaşla et de alamaz, elektrik parası da ödeyemez, hiç bir şey yapamaz." ifadesini kullandı. 

Bir başka vatandaşın "Belediye Başkanımız ondan daha çok yardım yapıyor" demesi ardından Akşener, "Kızım, Cumhurbaşkanı'nın çok derdi var. O kadar çok çok.. 5 maaş alan danışmanlar var, 11 maaş alan danışmanlar var. Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lira ile geçinemiyor, ne yapsın? 13 uçak var. İtibardan tasarruf olmaz. Senin çocuğun işsiz, 5 maaş alan, 10 maaş alan danışman var. Bu reva mı kardeşim? Elbet haram olsun, zıkkım olsun." karşılığını verdi. 

"Çiftçi mazottan, çiftçi ilaçtan, çiftçi gübreden inim inim inliyor.” diyen Akşener, “Bu sene Nisan ayında son gübre atılacaktı, atılamadı. İlaç atılacaktı, atılamadı. Anadolu'yu geziyorum ben, tarlaların aralarından geçiyorum, yabani otlar sarmış, ekinlerin boyu küçücük. Ağlayarak gebe hayvanını kesime gönderdiğini söyleyen besici gördüm, ağlayarak süt ineğini kesime gönderen süt üreticisi gördüm, ağlayarak 'bu sene ekin alamayacağız' diyen çiftçi gördüm. O dükkanların içinde ağlayarak bu gece ne pişireceğini bilmeyen kadınlar gördüm. Asgari ücretle çocuğunu okutmak konusunda ne yapacağını bilemeyen babalar gördüm..." şeklinde konuştu. 
Seçmenin velinimet olması gerektiğini vurgulayan Akşener, şunları söyledi:
"Nasıl o dükkanların içinde müşteri velinimet ise seçmen de velinimet olmalı. Seçmenin velinimet olması için siyasetçiyi ayağınıza getireceksiniz. Benim gibi bütün ağalar gelecek, karşınızda resmi tazim duracak. 'Ceketimi assam seçilirim, şapkamı assam seçilirim' zamanını bitireceğiz. El ele, kalp kalbe verip bu harami düzeni, demokrasiyle, oylarınızla, sandıkta emekli edeceğiz inşallah. Ondan sonra da en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Asgari ücret zamlarla karşılaştığı zaman eğilmeyecek, bükülmeyecek derecede olacak. Hepimizin cebinden aldı Hariri'nin cebine koydu. Buna karşılık çiftçinin Nisan ayındaki gübresini bedava verebilirdi, vermedi. Bu bir harami düzendir. Bu bir haram düzenidir. El ele verip birlikte bitireceğiz."
 

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Son Güncelleme: 23.06.2022 18:32
Anahtar Kelimeler:
HayraboluTekirdağMeral Akşener
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