Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Akşener vatandaşın faturasını görünce | Konuşmanın bir anlamı yok

Yurt gezilerine İç Anadolu Bölges'nde devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Niğde Yeşilgölcük'te vatandaşın 60 bin liralık elektrik faturasını görünce "Artık konuşmanın bir anlamı yok" dedi

10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:01
Akşener vatandaşın faturasını görünce | Konuşmanın bir anlamı yok


Akşener vatandaşın faturasını görünce | Konuşmanın bir anlamı yok



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'nin Yeşilgölcük beldesinde vatandaşlara hitap etti. Konuşması sırasında bir çiftçinin uzattığı 60 bin liralık elektrik faturasını alandakilerle paylaşan Akşener,  "Bunu gördükten sonra zaten konuşmanın anlamı yok." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Niğde'nin Yeşilgölcük beldesinde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi .

20 Ocak 2020'den bu yana il il, ilçe ilçe, esnaf esnaf yaptıkları ziyaretlere değinen Akşener, insanları birbirine düşürmekten haz alanların attığı yün yumaklarını ortadan kaldırmak ve vatandaşın dertlerini öğrenip bunlar üzerinden çözüm üretmek için tam iki buçuk yıldır gezdiklerini söyledi.

Yeni bir siyaset anlayışını inşa ettiklerini, seçmenin artık velinimet olduğunu kaydeden Akşener, vatandaşların çırak çıkarıldıklarını anladığını belirtti. 

"5-10-11 maaş alan danışmanlar varken, senin çocuğun üniversite mezunu olarak iş bulamıyorsa, 92-86 puanla atanamıyorsa bu işte bir dümen vardır demektir" diyen Akşener, "Bu dümen, bu harami düzenin inşaa ettiği bir düzen. Bu dümeni de bu harami düzeni de birlikte yıkacağız inşallah. Helal oylarınızla, demokrasiyle, sandıkta bunların tamamını attaya göndereceğiz inşallah" dedi.

Akşener şöyle devam etti:

"İki rakam vereceğim. Bakın hangi dümenler neticesinde ne haldesiniz. 24 milyar lira, Türktelekom'dan alındı, Hariri'nin cebine kondu. Hariri, Sayın Erdoğan'ın aile dostu, onu üzmek ayıp olur. Sizi üzdüler, 24 milyar lira Hariri'nin cebine kondu. Ankara'da Ankapark var. Çarpışan otomobillerin çarpışamadığı bir park. Tam 801 milyon dolar harcanmış. Türk parası ile 14 milyar lira. Topla ikisini, 38 milyar lira. Birilerinin cebine girmiş, kimin cebinden çıkmış, hepimizin cebinden çıkmış" 

Bu para ile yapılabilecekleri sıralayan Akşener, çiftçi olduğunu söyleyen bir vatandaşın uzattığı elektrik faturasını paylaştı. 

60 bin liralık faturayı gören Akşener, "Bunu gördükten sonra zaten konuşmanın anlamı yok. Nasıl ödeyeceksin kardeşim." dedi.

Türktelekom'un devri ile Ankapark sürecine yeniden değinen Akşener, "Bir ayda 60 bin ama 38 milyar lira gitti. Hepimizin cebinden gitti. Elbet haram zıkkım olsun, zehir zıkkım olsun ama artık 'dur' deme vakti geldi de geçti bile. Bundan sonra 'kaşının altına neden gözün var' diyenlere hadi oradan diyeceksiniz. 5-10-11 maaş alan danışmanlar, yan gelip yatan danışmanlar, saraylarda oturanlar, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçanlar, bir ayda 60 bin lira elektrik faturası gelen bir çiftçi... İşte sözün bittiği yer. O 38 milyar lira ile bunlar olmayabilirdi ama bir Haririler iki tane de müteahhit cebini doldurdu gitti" şeklinde konuştu. 

Akşener şunları ekledi:

"Bu harami düzeni bozmak için bir kere herkes oy kullanacak. Bu harami düzeni beraber yıkacağız ama en önemlisi muhteremlere diyeceksiniz ki; 'Bize üstten bakamazsınız. Ayağımıza geleceksiniz. Karşımızda resmi tazim duracaksınız ve biz sizi tartacağız. Ben asılım aziz Türk milletiyim. Sen vekilsin.' Seçmenin velinimet olduğu gün bu harami düzen ortadan kalkacaktır. Yazık. Çiftçinin gözyaşı, emeklinin gözyaşı, gencin gözyaşı ve cepleri doldurulan haramiler. Haram olsun, zıkkım olsun."

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerNiğde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu 8 aydır onay bekleyen proje için isyan etti
İmamoğlu 8 aydır onay bekleyen proje için isyan etti
KPSS soruları çalındı mı? ÖSYM yalanladı, tepkiler dinmek bilmiyor
KPSS soruları çalındı mı? ÖSYM yalanladı, tepkiler dinmek bilmiyor
Gazeteci Özlem Gürses'den çok önemli 'Bilgi sızdırma' iddiası
Gazeteci Özlem Gürses'den çok önemli 'Bilgi sızdırma' iddiası
AKP'li milletvekiline, muhtarlardan protesto 
AKP'li milletvekiline, muhtarlardan protesto 
İYİ Parti'den Balıkesir'de seçim güvenliği toplantısı
İYİ Parti'den Balıkesir'de seçim güvenliği toplantısı
İYİ Parti | Venezuella'yı bırak, Karadeniz'e bak
İYİ Parti | Venezuella'yı bırak, Karadeniz'e bak
Kılıçdaroğlu | Beyfendiyi emekli edeceğim
Kılıçdaroğlu | Beyfendiyi emekli edeceğim
AKP’li belediye belediyede araç saltanatı
AKP’li belediye belediyede araç saltanatı
Bay Kemal'den otomobil alacaklara önemli çağrı
Bay Kemal'den otomobil alacaklara önemli çağrı
Bakan Kurum, Türkiye'ye Tecahülüarif Sanatını hatırlattı
Bakan Kurum, Türkiye'ye Tecahülüarif Sanatını hatırlattı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim