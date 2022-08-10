

Akşener vatandaşın faturasını görünce | Konuşmanın bir anlamı yok





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'nin Yeşilgölcük beldesinde vatandaşlara hitap etti. Konuşması sırasında bir çiftçinin uzattığı 60 bin liralık elektrik faturasını alandakilerle paylaşan Akşener, "Bunu gördükten sonra zaten konuşmanın anlamı yok." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Niğde'nin Yeşilgölcük beldesinde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi .

20 Ocak 2020'den bu yana il il, ilçe ilçe, esnaf esnaf yaptıkları ziyaretlere değinen Akşener, insanları birbirine düşürmekten haz alanların attığı yün yumaklarını ortadan kaldırmak ve vatandaşın dertlerini öğrenip bunlar üzerinden çözüm üretmek için tam iki buçuk yıldır gezdiklerini söyledi.

Yeni bir siyaset anlayışını inşa ettiklerini, seçmenin artık velinimet olduğunu kaydeden Akşener, vatandaşların çırak çıkarıldıklarını anladığını belirtti.

"5-10-11 maaş alan danışmanlar varken, senin çocuğun üniversite mezunu olarak iş bulamıyorsa, 92-86 puanla atanamıyorsa bu işte bir dümen vardır demektir" diyen Akşener, "Bu dümen, bu harami düzenin inşaa ettiği bir düzen. Bu dümeni de bu harami düzeni de birlikte yıkacağız inşallah. Helal oylarınızla, demokrasiyle, sandıkta bunların tamamını attaya göndereceğiz inşallah" dedi.

Akşener şöyle devam etti:

"İki rakam vereceğim. Bakın hangi dümenler neticesinde ne haldesiniz. 24 milyar lira, Türktelekom'dan alındı, Hariri'nin cebine kondu. Hariri, Sayın Erdoğan'ın aile dostu, onu üzmek ayıp olur. Sizi üzdüler, 24 milyar lira Hariri'nin cebine kondu. Ankara'da Ankapark var. Çarpışan otomobillerin çarpışamadığı bir park. Tam 801 milyon dolar harcanmış. Türk parası ile 14 milyar lira. Topla ikisini, 38 milyar lira. Birilerinin cebine girmiş, kimin cebinden çıkmış, hepimizin cebinden çıkmış"

Bu para ile yapılabilecekleri sıralayan Akşener, çiftçi olduğunu söyleyen bir vatandaşın uzattığı elektrik faturasını paylaştı.

60 bin liralık faturayı gören Akşener, "Bunu gördükten sonra zaten konuşmanın anlamı yok. Nasıl ödeyeceksin kardeşim." dedi.

Türktelekom'un devri ile Ankapark sürecine yeniden değinen Akşener, "Bir ayda 60 bin ama 38 milyar lira gitti. Hepimizin cebinden gitti. Elbet haram zıkkım olsun, zehir zıkkım olsun ama artık 'dur' deme vakti geldi de geçti bile. Bundan sonra 'kaşının altına neden gözün var' diyenlere hadi oradan diyeceksiniz. 5-10-11 maaş alan danışmanlar, yan gelip yatan danışmanlar, saraylarda oturanlar, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçanlar, bir ayda 60 bin lira elektrik faturası gelen bir çiftçi... İşte sözün bittiği yer. O 38 milyar lira ile bunlar olmayabilirdi ama bir Haririler iki tane de müteahhit cebini doldurdu gitti" şeklinde konuştu.

Akşener şunları ekledi:

"Bu harami düzeni bozmak için bir kere herkes oy kullanacak. Bu harami düzeni beraber yıkacağız ama en önemlisi muhteremlere diyeceksiniz ki; 'Bize üstten bakamazsınız. Ayağımıza geleceksiniz. Karşımızda resmi tazim duracaksınız ve biz sizi tartacağız. Ben asılım aziz Türk milletiyim. Sen vekilsin.' Seçmenin velinimet olduğu gün bu harami düzen ortadan kalkacaktır. Yazık. Çiftçinin gözyaşı, emeklinin gözyaşı, gencin gözyaşı ve cepleri doldurulan haramiler. Haram olsun, zıkkım olsun."