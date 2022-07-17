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Akşener ve Yavaş birlikte izledi

Ankara'da oynanan Türkiye Sırbistan milli takım voleybol takımları karşılaşmasını, İYİ Parti lideri Akşaner ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birlikte izledi.

17 Temmuz 2022 Pazar 21:35
Akşener ve Yavaş birlikte izledi

Akşener ve Yavaş birlikte izledi


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye ile Sırbistan’ın milli kadın voleybol takımları arasındaki oynanan üçüncülük maçını tribünden birlikte izledi.


Türkiye ile Sırbistan’ın milli kadın voleybol takımları, 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi kapsamında bugün Ankara’da oynanan maçta üçüncülük için mücadele verdi.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş, maçı tribünden birlikte izledi. Akşener ve Yavaş’a, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da eşlik etti.

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye, Sırbistan'a 3-0 yenilerek organizasyonu 4'üncü sırada bitirdi.

Son Güncelleme: 17.07.2022 21:38
Anahtar Kelimeler:
MansurAkşenerAnkaraVoleybol
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