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Akşener'e Bingöl'de provakasyon gibi tepki

Muhalefet parti liderlerine yönelik yurdun değişik bölgelerinde bireyles tepkiler provakasyon mu? Vatandaşların doğal tepkisi mi? Akşener'in Bingöl gezisi sırasında yaşananları AKP yanlısı medya organları çarpıtarak verdi.

05 Kasım 2021 Cuma 20:06
Akşener'e Bingöl'de provakasyon gibi tepki

Akşener'e Bingöl'de provakasyon gibi tepki



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt gezilerinde sık sık karşılaştığı bireysel vatandaş tepkileri bir organizasyonun parçası mı? Yoksa doğal tepki mi? Hayat pahalığı, yüksek enflasyon ve can yakan işsizlik için iktidar yöneticilerini eleştirmek - protesto etmek yerine, bu sorunları dillendiren muhalefet partilerini eleştiri yağmuruna tutan vatandaşlarla ilgili haberler de çelişki dolu. Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi. Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuşması kameralar tarafından kaydedildi. Olay sonrasında Türkkan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, kendisini karşılayan partililerle birlikte davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Akşener, taleplerini dinlediği esnaf ve halkla sohbet etti. Ziyaretlerinde, 23 aydır esnafı gezdiğini, iktidar partisini yermediğini ve kendi partisinin de propagandasını yapmadığını dile getiren Akşener, seçim zamanı geldiğinde hangi parti ikna ederse esnafın o partiye oy vereceğini söyledi.

AKŞENER'E HDP İLE YAKINLIK TEPKİSİ

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuştu. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen kişi, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

TÜRKKAN'DAN AÇIKLAMA

Olay sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 06.11.2021 19:46
Anahtar Kelimeler:
Akşenerİyi PartiBİNGÖL
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