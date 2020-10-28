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Alaattin Çakıcı'yı ağırlayan CHP'li başkana inceleme 

Bir dönem organize suç örgütü lideri olarak anılan Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edinre Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında CHP içinde soruşturma açıldı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 07:36
Alaattin Çakıcı'yı ağırlayan CHP'li başkana inceleme 

Alaattin Çakıcı'yı ağırlayan CHP'li başkana inceleme 



Edirne'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı müze olarak kullanılan Atatürk Odası ve Belediye binasında Alaattin Çakıcı'yı ağırlayan CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan için parti içinde soruşturma açıldığı öğrenildi. Alaattin Çakıcı'yı geçtiğimiz Pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi parti yönetiminin tepkisine yol açmıştı.

Ziyarete ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri Recep Gürkan'dan bilgi aldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Gürkan, spontan görüşmenin, "Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda" gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

'DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILABİLİR'

Çok sayıda CHP'linin tepkisi genel merkeze de yansıdı. Bazı genel merkez yöneticileri, Gürkan'ı arayarak bilgi alırken, ziyaretten duydukları rahatsızlığı da ilettiler.

Olayla ilgili inceleme başlatan CHP yönetiminin disiplin süreci dahil bütün seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.

CHP'li üst düzey bir yönetici, Gürkan'ın tavrına anlam veremediklerini ve son derece yanlış bulduğunu ilettiğini de belirterek, disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği konusunun yetkili kurullarda değerlendirileceğini belirtti.

Söz konusu yönetici, "Kendisiyle görüşüp, bilgi aldık. O da kendince açıklamalarda bulundu. Bu gerekçeleri yetkili kurullarımız değerlendirir ve buna göre bir karar verir. Kendisi aslında deneyimli bir belediye başkanımız. Geçmişte milletvekilliği de yaptı, gerçekten açıklaması zor" dedi.

RECEP GÜRKAN ZİYARETİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Recep Gürkan ziyareti sosyal medya hesabından, "Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti. Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" şeklinde bir açıklama yaparak duyurmuş ve ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaşmıştı.

ALAATTİN ÇAKICI'DAN PAYLAŞIM 

Alaattin Çakıcı'nın Twitter hesabından da ziyarete ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

"Alaattin Çakıcı yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin Çakıcı'ya makamında hediye etmiş, ayrıca çok yakın dostu Mustafa Altunhan'ın özel misafiri olarak birlikte Edirne Belediye Başkanını ziyaret ederken Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı bu ziyarette birlikte Edirne'ye gelmiştir."
 

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