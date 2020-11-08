Albayrak'ın istifa haberi | İstifa mı etti? Hesabı mı hacklendi?

Albayrak'ın istifa haberi | Hesabı hacklenmiş



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden istifa ettiği iddiaları beraberinde yeni tartışmaları da getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden ayrıldığı yolunda yapılan açıklamanın ardından saatler sonra durum netleşmeye başladı. Instagram, Facbook ve Twitter hesaplarının hacklendiğini ileri süren Albayrak görevinin başında olduğunu duyurdu.

Bazı Sosyal medya kullanıcıları ise Albayrak'ın istifa sürecini değerlendirirken 'Aile içinde geri alınmış bir istifa da olabilir' yorumunu yaptı.

Ankara, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını konuşuyor. Albayrak, mavi tikli kişisel instagram hesabından,sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğine ilişkin metin paylaştı. İstifa henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Bu açıklamanın üzerinden bir saat sonra Bakan Albayrak'ın istifa etmediği iddiası gündeme geldi. Hükümete yakınlığı ile bilinen gazateciler sosyal medya üstünden istifa değil hesapların ele geçirildiğini yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ait kişisel instagram hesabından, saat 19.00'da sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyuran bir metin paylaşıldı.

İstifa açıklamasının ardından Albayrak'a ait Twitter hesabı kapandı, mesajın paylaşıldığı Instagram hesabının ise yorumlara kapatılması dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfasında duyuru yayımlanmazken, istifa henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Albayrak'ın Instagram hesabından şu mesaj paylaşıldı:

''Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanınımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annnme, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerji'de olduğu gibi Ekonomi'de de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemize tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokca hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belkide en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın.

Sonumuzu hayreylesin''

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinin ingilizce portalı da Albayrak'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği haberini duyurdu.





NELER OLMUŞTU?

Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu

Berat Albayrak'ın istifa haberini bazı gazeteci ve ekonomistler şüpheli buldu. Albayrak'ın hesabının hacklenmiş olabileceğini iddia edenler de var.



BLOOMBERG: NE ONAYLANDI NE İNKAR EDİLDİ

Bloomberg’in Albayrak’ın istifasına ilişkin yaptığı haberde, iki bakanlık sözcüsüyle konuşulduğu, hesabının doğruluğunun onaylandığı ancak istifa kararının henüz teyit ya da inkar edilmediği ifade edildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bakanlıktan istifasını açıkladı. Albayrak'ın siber saldırıya uğradığı ve istifasının gerçek olmadığı ise söylentiler arasında.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Albayrak, gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Albayrak, bundan sonraki süreçte zamanını anne babası, eşi ve çocuklarını ayıracağını söyledi.

Albayrak'ın Twitter hesabının da kapatıldığı görüldü. Bu durumdan yola çıkan bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak'ın hesaplarının siber saldırıya uğramış olabileceği yorumunda bulundu.

Berat Albayrak sağlık sorunu ne?

Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın İstifa ederken ‘sağlık sorunlarım var’ sözleri merak konusu oldu. Berat Albayrak’ın nasıl bir hastalığı var?

Bu sorulara cevap vermek için Berat Albayrak’ın Instagram’dan paylaştığı istifa gerekçesine bir kez daha göz atmakta yarar var.

Berat Albayrak’ın sağlık sorunu ne?

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak istifa gerekçesini bir sağlık sorunu dayandırmıştı. İşte Berat Albayrak’ın sağlık sorunu ne, hastalığı ne sorusuna yanıt olabilecek o açıklaması:

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe karan aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.”

