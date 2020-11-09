

Albayrak'ın istifası 24 saat sonra kabul edildi



Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşarken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası üstünden 24 saat geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama geldi.

Ankara, 24 saat boyunca, Berat Albayrak'ın istifası ardından, yeni bakanın kim olacağını beklerken, istfanın kabul edilmemesini isteyenler gece boyunca sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenemyi ihmal etmedi.

Albayrak'ın istifasının kabul edilmesi, gün boyu suskun kalan AK Parti'ye yakın medya organlarını da haraketlendirdi. Sabah, Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak başta olmak üzere, hükümete yakın basın yayın organları istifa haberine 24 saat sonra yer vermek zorunda kaldı.

, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından, konun partiyle değil Cumhurbaşkanlığı'nın tasarrufunda olduğunu belirterek Külliye'den gelecek açıklamayı beklediklerini söyledi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, bir gazetecinin MYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili bir değerlendirme yapılıp, yapılmadığıyla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır

İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabul edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

Gözler, yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın kim olacağına çevrildi.