Ali Babacan koronavirüs testi pozitif çıktı

Ali Babacan koronavirüse yakalandı | Karantinaya alındı

DEVA Partisi Kurucu Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Babacan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesiyle karantinada olduğunu belirtti.

Babacan Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin."

Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah.



Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin. — Ali Babacan (@alibabacan) August 25, 2020

MUHARREM İNCE'DEN MESAJ

COVİD-19 testi pozitif çıkan Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’a ve tedavileri devam eden yurttaşlarımıza acil şifa diliyorum. Maskemizi takalım, mesafe kurallarına hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı için uymaya devam edelim. — Muharrem İNCE (@vekilince) August 25, 2020

MANSUR YAVAŞ'TAN GECMİŞ OLSUN MESAJI

Covid-19 testi pozitif çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı @alibabacan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 25, 2020

ŞÜKRÜ GENÇ GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLADI