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Ali Babacan koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs politikada ilk kez bir genel başkanda görüldü. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün yapılan testi pozitif çıktı. 

25 Ağustos 2020 Salı 20:29
Ali Babacan koronavirüs testi pozitif çıktı

Ali Babacan koronavirüse yakalandı | Karantinaya alındı

DEVA Partisi Kurucu Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Babacan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesiyle karantinada olduğunu belirtti.  
Babacan Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı: 

"Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin."

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Son Güncelleme: 25.08.2020 20:48
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAli Babacan
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