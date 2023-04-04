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Ali Erbaş'ın kızı Diyanet çalışanlarını sıraya dizmiş

Eşine özel kalem, koruma ve şoför kadrosu tahsis edilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Diyanet görevlilerini sıraya dizip biring aldığı görüntüler ortaya çıktı

04 Nisan 2023 Salı 18:46
Ali Erbaş'ın kızı Diyanet çalışanlarını sıraya dizmiş

Ali Erbaş'ın kızı Diyanet çalışanlarını sıraya dizmiş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş'ın ardından kızı Merve Sefa Likoğlu, Diyanet görevlilerini sıraya dizip biring alması sosyal medya da gündem oldu.

Düzce'de vaizlik yapan Merve Sefa Likoğlu sosyal medya üzerinden fetva vermeye devam ediyor. Likoğlu, Diyanet adına para topluyor, fetva veriyor, Diyanet görevlilerini karşısına dizip, brifing alıyor.

Merve Safa Likoğlu, Düzce'de Çilimli’de de Diyanet adına çalıştığı görüntüler ortaya çıktı. 

Misyonu için “TDV Gönüllüsü” diyen Likoğlu başka bir videoda kendinden emin bir şekilde, tam yetki verilmiş biri kamu görevlisi gibi Diyanet Vakfı adına Çilimli Şubesi’ne para yardımı çağrısında bulunuyor.

Likoğlu, “Çadır kent çadır kent gezdim. İhtiyaç listesi hazırladım. (…) ‘Hocam, böyle yardımlar yavaşladı mı?’ Yavaşladı ya da yavaşlamadı… Beni ilgilendirmez. Ben yavaşlatmıyorum” diyerek şunları söylüyor:

“Bölgeye yardımlarınızı iletmeye devam ediyoruz. Yeni ihtiyaçları açıklıyorum: Penye bluz, namaz eteği…Çadır kent çadır kent dolaştım. Orda bizim her bir çadır kentte görevli hoca hanımlarımız var.  Onlarla konuştum, en çok size ne soruyorlar dedim. Bir liste hazırladım bone çıkmıştı mesela. Hemen bir paramız vardı, bir yerden gelen… Hemen onu alıp, gönderdik. Şimdi de namaz eteği ve bluz göndermek istiyoruz. Hani annelerimiz giyer ya, penye bluz deriz ona. O herkes için şu an ihtiyaç haline geldi. Namaz eteği de aynı şekilde. Böyle bir hayır yapalım dedik. Yardımlarınızı bekliyoruz. ‘Hocam, böyle yardımlar yavaşladı mı?’ Yavaşladı ya da yavaşlamadı… Beni ilgilendirmez. Ben yavaşlatmıyorum. Üç lira, beş lira, on lira… Hatta mesela kenarda köşede hesabınızda para kalmış, 5 lirayı bekliyoruz. Biz yardımların böyle çoğaldığını düşünüyoruz. Çok kocaman bir milletiz biz. Sadece Türkiye dışında yaşayan insanlarımız da çok yardımsever.  Çok küçük desteklerle çok büyük işler yapabiliyoruz. Allah razı olsun bizi aracı kıldığınız için, Türkiye Diyanet Vakfı Çilimli Şubesiyiz. Teşekkür ederiz.”

FETÖ LİDERİ İLE İLGİLİ TWEETLERİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Düzce'de vaizlik yapan kızı Merve Sefa Likoğlu’nun 2020 yılında “Anne, kızının yanında da diz üstü şort giyemez” ifadeleri dikkat çekmişti.

Likoğlu’nun sosyal medya üzerinden verdiği fetvalar arasında “Zekatınızı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına da verebilirsiniz” gibi ifadeler de yer alıyordu.

Gerçek Gündem’den Filiz Gazi’nin haberine göre Merve Safa Erbaş’ın geçmiş yıllarda Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e sempati duyduğunu gösteren tweetleri de gündem olmuştu.
 

Son Güncelleme: 04.04.2023 22:52
Anahtar Kelimeler:
DiyanetAli Erbaş
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