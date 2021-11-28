Alparslan Türkeş'in doğum günü kutlamasına MHP'liler saldırdı

Alparslan Türkeş'in doğum gününde kavga çıktı

Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında kavga çıktı.



Türkeş'in doğum günü nedeniyle düzenlenen toplantıyı basanları, salonda bulunanların elinden polis ekiplerinin kurtardığını söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici "Eski bir milletvekili olarak Emniyet Müdür yardımcısını aradığını belirterek 'Biz bu işe karışmayız' cevabını aldıklarını söyledi.



Bazı MHP yöneticilerinin kışkırttığı ve polis nezaretinde törenin düzenlendiği salona kadar getirilen 20 - 30 kişilik grubun en ön safta oturan partinin eski yöneticileri ile Türkeş'in yakın çalışma arkadaşları ve yakınlarını hedef alan saldırılarına gün boyu tepkiler sürdü.

Salonda bulunan ve en önde oturan yaşını almış hanımefendilerin 'Ayıp ayıp çok ayıp, hiç yakışıyor mu' ihtarına rağmen galiz küfürler savurarak onları hedef alan saldırganları bazı MHP'li yöneticilerin kışkırttığı, salona da 'Milliyetçi Hareket Geldi' diye bağırdığı ifade ediliyor.

Polisin saldırı konusunda henüz bir işlem yapmadığını söyleyen Yahnici "Arkadaşlar yarın savcılığa gidecek, ama hiç bir şey çıkmayacak" dedi

Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası açıklama yapan TamgaTürk kurucusu Bahadırhan Dinçaslan, ''Bir alay ..... ..... terörist, Alparslan Türkeş’in doğum günü anmasını hedef alıp saldırdılar. Yaşlı insanları dövüp kadınları taciz ettiler. Kan döken bu terörist .... kim yargılayacak? Polis neredeydi? Yargı nerede?" dedi.

'POLİS İŞBİRLİĞİ İLE SALDIRI''

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise, saldırı anına ilişkin görüntüleri, "Ve polis işbirliği ile saldırı başladı" sözleriyle paylaştı.

ETKİNLİK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların; partimize, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir" sözleriyle eleştirmişti.