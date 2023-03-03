Altılı Masa Devrildi mi? | Akşener'den tarihi öneri



Altılı Masa'da adaylık krizi, Millet İttifakı'nı dağıtmanın eşiğine getirdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Akşener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda ısrar etti. Daha önceki seçimlerde kendi adaylığı ve sonra ortaya çıkan sonuçdan önemli dersler aldığını söyleyen Akşener'in yeni çıkışı, İYİ Parti'nin eski AKP'li PR ajansının etkili olduğu iddia ediliyor.

Gözlerin çevrildiği Akşener açıklamalarda bulunuyor. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Devşirme siyasetin hınk deyicisi olamayacaktır.

2023 yılında milletimiz cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, demokrasimiz için, bir büyük mücadele verirken ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısında da dimdik durmaya devam edeceğiz. Bizim seçimimiz dün de belliydi, bugün de belli. Karşımıza kim dikilirse dikilsin bizim itirazımız, mücadelemiz dün de aynıydı, bugün de aynı. Biz milletimize bir sör verdik. Milletin sesini duyuran olacağımıza söz verdik. O iradeden korkan değil güç alan olacağımıza söz verdik.

Biz bu günlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Bu doğrultuda siyasetimizin merkezine milletimizi alıp memleketimizi il il, ilçe ilçe gezdik. Nasıl ki dinlediğimiz dertleri, şikayetleri not edip milletimizin sesini duyurduysak iktidara, bizden, muhalefetten olan beklentileri de karşılamak, duyurmak için çalıştık. Biz, İYİ Parti olarak demokrasi inancımız gereği ortak akıl ışığında sorun ve çözümleri konuşabilmeyi aklın gereği gördük.

Tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak dertlere yönelik güçlendirilmiş parlamenter sistem, anayasa değişikliği teklifi gibi birçok konuda mutabakat sağladık. Dün ortak adayın kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek ismi dile getirerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşünü beyan etti. Biz 3 yılı aşkın sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, tüm anketlerde de uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazanan iki isim konusunda görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Anladık ki küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih etmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi.

Üzülerek söylüyorum ki Altılı Masa, millet iradesinin kararlarını yansıtma vasfını kaybetmiştir. Bu masa ortak akıl platformu olmaktan çıkmış. Alternatiflerin kara listeye alındığı bir noter masasına dönüşmüştür.