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Altınok soru soran vatandaşa provokatör dedi

Yerel seçim çalışmalarında bos keseden vaadler veren AKP'li Turgut Altınok'a emekli vatandaş soru yöneltince 'provokatörlük'le suçladı

14 Şubat 2024 Çarşamba 22:31
Altınok soru soran vatandaşa provokatör dedi






Altınok soru soran vatandaşa provokatör dedi


AK Partili adayların bol keseden vaatlerini dinleyen vatandaşlar 'Şimdiye kadar neden yapmadınız' sorusu karşısında öfkelerini gizleyemiyor. AKP'nin Ankara adayı Altınok, "Emeklilere niye şimdi yapmıyorsunuz? İlla seçim mi olması gerekiyor?" yurttaşa, "Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı. Provakasyonu bırakalım" şeklinde yanıt verdi.

AKP'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına rakip olarak çıkardığı Turgut Altınok'un esnaf ziyareti esnasında emekli yurttaşla yaşadığı diyalog gündem oldu.

Altınok'un 'emekli vaadi'ni hatırlatan yurttaş, "Emeklilere yardım yapacağız demiştiniz ya, AK Parti durumu biliyor, niye şimdi yapmıyor? İlla seçim mi olması gerekiyor?" diye sordu. Bir başka yurttaş ise "Keşke devlet verseydi, belediye değil" dedi.

Altınok ise kendisine yönelik soru soran yurttaşı provokatörlükle suçlayarak "Büyükşehire hükümetten geliyor, babasının cebinden gelmiyor. Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı. Provakasyonu bırakalım" şeklinde yanıt verdi.

ALTINOK'UN VAADİ NEYDİ?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Turgut Altınok, emeklilere yönelik doğal gaz ve et yardımlarının miktarının artacağını, ayrıca ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli 5 bin TL ödeneceği vaadinde bulunmuştu.

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Turgut AltınokKeçiörenMHPAkpAk Parti
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