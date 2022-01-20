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Ankara'da sürpriz görüşme | CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi liderleri buluştu

Ankara hareketlendi, 3 lider yeni dönem için buluştu, CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi Liderleri, Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Tesisleri'nde buluştu.

20 Ocak 2022 Perşembe 22:37
Ankara'da sürpriz görüşme | CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi liderleri buluştu

Ankara'da sürpriz görüşme | CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi liderleri buluştu


Ankara kulisleri hareketli bir akşam haberine sahne oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlaklıbel Tesisleri'nde mutevazı bir akşam yemeğinde sürpriz görüşme gerçekleştirdi. 

Üç liderin Ankara’da gerçekleşen sürpriz buluşması gündeme son dakika olarak düşerken, Ankara kulislerini de hareketlendirdi.

Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta da Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelmiş, ardından da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi, güçlendirilmiş parlamento ve ittifak konusunda önemli konuların ele alındığı bildiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Chpİyi PartiGelecek Partisi
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