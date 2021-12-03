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Ankara'da skandal | TUİK kapısını Kılıçdaroğlu'na açmadı

Türkiye'de ilk kez bir devlet kurumu, kuruluş yönetmeliğini ihlal ederek, kapılarını ülkenin en büyük Ana muhalefet partisi liderine açmadı.

03 Aralık 2021 Cuma 10:56
Ankara'da skandal | TUİK kapısını Kılıçdaroğlu'na açmadı

Ankara'da skandal | TUİK kapısını Kılıçdaroğlu'na açmadı


Türk İstatistik Enstitüsü TUİK Genel Müdürlüğü Zaytung haberlerine taş çıkartacak cinsten bir uygulamaya imza attı. Aylardır vatandaşın cebinden, cüzdanından, emekli ve memurun alacağı zamlardan milyarlarca liralık zarara neden olan TUİK kapıları Ana Muhalefet Partisi Liderine kapatırken, gönüllü kurumların açıkladığı enflasyon rakamları vatandaşları çileden çıkardı.


Daha önce Merkez Bankası'nı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün TUİK'i ziyaret etmek için harekete geçti. 

Bir kamu kurumu, kendi tarihinde ilk kez utanç verici bir skandala imza atarak, Kılıçdaroğlu'na kapılarını kapattı. AK Parti'nin adeta bir bürosu haline dönüşen kurum, kendisini ziyarete gelen CHP lideri ile beraberindeki heyeta çelik kapıları kapatırken, Kılıçdaroğlu'nu kapıda bir güvenlik memuru karşıladı. 

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

Perşembe Günü randevu talebine yanıt vermeyen TUİK'den hiç bir yetkilinin kapıya gelmemesi dikkat çekti. Skandal uygulamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu TÜİK önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK, Cumhuriyetin önemli kurumlarından birisidir. Rakamları 84 milyonu ilgilendirmektedir. Milyonlarca işçi ve emeklinin hakkını korumak görevim. Bu kurumun rakamları üzerine siyasal partiler, ekonomik çevreler, sosyal çevreler, politikalar oluştururlar. Dün TÜİK Başkanlığından randevu istedik, gelen arkadaşlarımın tamamı geçmişinde teknik olarak ekonomide çalışan arkadaşlarımız. Buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldim. Kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. TÜİK sitesindeki metni okudum: Bilgiye nasıl erişilir? Diğer kanallar yoluyla bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız, merkez teşkilatı ya da bölge müdürlüklerine başvuruda bulunabilir, merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, bilgiyi alabilirsiniz."


'SİTELERİNDEKİ DAVETE UYDUK'

"Biz de sitelerindeki davete uyarak geldik. Bu tablo Türkiye’nin nereye geldiğini göstermek için önemli bir tablodur. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor."

'RAKAMLAR GÜVEN VERMİYOR'

"Kapılar kapanıyor. Türkiye’nin geldiği nokta açısından önemlidir. Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu sabah açıklanan aylık 3.51, yıllık 21.31. Bu rakamlar güven vermiyor. Enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi? Bir grup akademisyen de enflasyon tahmininde bulunuyorlar."

Kılıçdaroğlu gitmeden önce sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun TÜİK" ifadelerini kullanmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU TUİK ZİYARETİNE 'MEKAN BASTI' DEDİ!

Son Güncelleme: 04.12.2021 00:59
Anahtar Kelimeler:
TÜİK
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