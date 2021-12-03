Ankara'da skandal | TUİK kapısını Kılıçdaroğlu'na açmadı



Türk İstatistik Enstitüsü TUİK Genel Müdürlüğü Zaytung haberlerine taş çıkartacak cinsten bir uygulamaya imza attı. Aylardır vatandaşın cebinden, cüzdanından, emekli ve memurun alacağı zamlardan milyarlarca liralık zarara neden olan TUİK kapıları Ana Muhalefet Partisi Liderine kapatırken, gönüllü kurumların açıkladığı enflasyon rakamları vatandaşları çileden çıkardı.



Daha önce Merkez Bankası'nı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün TUİK'i ziyaret etmek için harekete geçti.

Bir kamu kurumu, kendi tarihinde ilk kez utanç verici bir skandala imza atarak, Kılıçdaroğlu'na kapılarını kapattı. AK Parti'nin adeta bir bürosu haline dönüşen kurum, kendisini ziyarete gelen CHP lideri ile beraberindeki heyeta çelik kapıları kapatırken, Kılıçdaroğlu'nu kapıda bir güvenlik memuru karşıladı.

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

Randevu vermeyen TÜİK’e gittim. Aylardan Aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021

Perşembe Günü randevu talebine yanıt vermeyen TUİK'den hiç bir yetkilinin kapıya gelmemesi dikkat çekti. Skandal uygulamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜİK, Cumhuriyetin önemli kurumlarından birisidir. Rakamları 84 milyonu ilgilendirmektedir. Milyonlarca işçi ve emeklinin hakkını korumak görevim. Bu kurumun rakamları üzerine siyasal partiler, ekonomik çevreler, sosyal çevreler, politikalar oluştururlar. Dün TÜİK Başkanlığından randevu istedik, gelen arkadaşlarımın tamamı geçmişinde teknik olarak ekonomide çalışan arkadaşlarımız. Buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldim. Kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. TÜİK sitesindeki metni okudum: Bilgiye nasıl erişilir? Diğer kanallar yoluyla bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız, merkez teşkilatı ya da bölge müdürlüklerine başvuruda bulunabilir, merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, bilgiyi alabilirsiniz."



'SİTELERİNDEKİ DAVETE UYDUK'

"Biz de sitelerindeki davete uyarak geldik. Bu tablo Türkiye’nin nereye geldiğini göstermek için önemli bir tablodur. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor."

'RAKAMLAR GÜVEN VERMİYOR'

"Kapılar kapanıyor. Türkiye’nin geldiği nokta açısından önemlidir. Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu sabah açıklanan aylık 3.51, yıllık 21.31. Bu rakamlar güven vermiyor. Enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi? Bir grup akademisyen de enflasyon tahmininde bulunuyorlar."

Kılıçdaroğlu gitmeden önce sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun TÜİK" ifadelerini kullanmıştı.