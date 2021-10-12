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Anket sonuçlarına AKP'den karalama kampanyası

ORC Araştırma’nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki; Kamuoyu araştırmalarında AKP oyları yüksek çıktığı zaman bizi kutlayanlar, şimdi düşük çıkınca karalamaya başladı 

12 Ekim 2021 Salı 22:53
Anket sonuçlarına AKP'den karalama kampanyası

Anket sonuçlarına AKP'den karalama kampanyası

Türkiye genelinde yaptığı siyasal anketlerle bilinen ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Posteki, katıldığı radyo programında önemli açıklamalarda bulundu. AKP’nin oyunu yüzde 31.9 gösteren son anketi iktidarın tepkisini çeken ORC Araştırma’nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Pösteki, “Kamuoyu araştırmaları iyi durumdayken AK Parti yöneticileri bizi arayıp tebrik ederdi. Araştırmalarımızı referans gösterirlerdi. Son veriler düşük çıkınca karalama kampanyalarına başladılar ki bu konuda karalanan ilk ben değilim. Türkiye’de işini doğru yapan hiç yoksa 50 araştırma şirketi var ve hepsi yalan söylüyor olamaz” dedi.


Son genel seçimleri en iyi tahmin eden şirket olarak öne çıkan ORC’nin Genel Müdürü Pösteki’nin yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

24 Haziran genel seçiminde yani son seçimde Avrupa’dan, Amerika’dan birçok yerden takdir aldık çünkü milimetrik hata payıyla sonuçları tahmin ettik. Şimdi gelinen nokta, AK Parti genel merkezinin verilere itibar etmemesiyle alakalı bir durum. Kamuoyu araştırmaları iyi durumdayken hiçbir tepki göstermeyen yöneticiler, son dönemde yayınlanmış olan gerçek rakamlar medyada geniş yer bulduğunda karalama kampanyalarına başlıyorlar, ki bu konuda karalanan ilk ben değilim.

'KEŞKE BAKIP DERS ÇIKARSALARDI'

Bu bahsettiğimiz yöneticiler bizim defalarca raporlarımızı inceleyen okuyan zaman zaman tebrik eden insanlarken bir anda oranlar düşük geldiğinde bundan ders çıkartmak ve parti olarak ne yapabiliriz demek yerine bizim için karalama yapmaya başladılar. Bu anketi AK Parti bize yaptırdı ve 31.9 çıktı diye bir şey demedik. AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen bir görüntümüz var.

'ARAYAN YÜZ KİŞİ VARSA 99’U AK PARTİLİ SİYASETÇİ'

AK Parti’de her şey yolunda giderken de biz araştırma yayınlıyorduk ve AK Parti’nin yoğun olarak referans gösterdiği bir araştırma şirketi olduğumuz için bu nedenle ortaya çıkmış olan bir şey. Bu olay yaşandığından beri beni arayan yüz kişi varsa 99’u AK Partili siyasetçi. Benim söylediğim aslında, 'Cumhurbaşkanı bu olup biteni görmüyor mu? Yanlış yönlendirildiğini ne zaman anlayacak' şeklindeydi.

'BİZ KENDİLERİNE RAPORLAR GÖNDERDİK'

Türkiye’de işini doğru yapan hiç yoksa 50 araştırma şirketi var ve hepsi yalan söylüyor olamaz. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda bu oranı yüzde 40-45 arası bulurlar ama AK Parti’nin devamlı olarak oylarının düşmekte olduğunu biz dahil bütün şirketler söylüyor hatta biz raporlar gönderdik ve kendileri de rica ettiler. AK Parti kurulduğu günden bu yana kamu araştırmalarına en fazla değer veren ve toplu yönlendiren, toplu okuyan bir siyasi parti. İşler kötüye gittiğinde bilimselliğe inanmamak olur mu? Bizim tepkimiz buna.

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