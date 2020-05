Askıda fatura | 8 saatte 19 bin fatura ödendi



Faturalarını ödeyemeyen dar gelirli vatandaşlara mübarek ramazan ayında destek olmak için başlatılan askıda fatura uygulamasında rekor yardımlaşma. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından “askıda fatura” uygulamasına ilişkin ilk verileri paylaştı. İmamoğlu’nun açıkladığı verilere göre, uygulamanın ilk 7 saatinde, ihtiyaç sahibi 16 bin 100 ailenin, 2 milyon liradan fazla borcu hayırseverler tarafından ödendi. Bu sayı haberi yayına hazırladığımız dakikalarda 18 bin 947 ye ulaşmıştı. Bu süre içerisinde 2.5 milyon liralık fatura ödendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 4 Mayıs Pazartesi günü tanıttığı “askıda fatura” uygulamasında “askıdan fatura alma” işlemine bugün başlandı. İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından, ilk yedi saatte 16 bin 100 ailenin faturaları hayırseverler tarafından ödendiğini açıkladı. Ödenen faturaların toplam miktarı ise 2 milyon 73 bin 580 lira. “Veren el alan eli görmüyor ve İstanbul çok güzel bir dayanışmaya imza atıyor” diyerek ilk verileri paylaşan İmamoğlu, “Bu şehirde hiç kimse darda kalmayacak, biz varız ve hep birlikteyiz” dedi.

Yeni bir adım

İmamoğlu, ‘Askıda Fatura’ uygulamasını yeni bir adım daha atıyoruz, diyerek şöyle tanıtmıştı:

“İstanbul’da, hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan, neredeyse 2 aydır çalışamıyor. Evlerine ekmek getiremiyorlar. Hayat, her geçen gün zorlaşıyor. Bu tablo, bize dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. İBB olarak, her gün on binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek vermeye devam ediyoruz. Ancak hayat sadece bununla sınırlı değil. Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var. Pandemi süreci nedeniyle İstanbul’da 3 ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi. Ancak 3 ay sonra bu faturalar, mevcut faturalarla birlikte ödenecek. Yani birikmiş bir borç olarak, ihtiyaç sahiplerini zorlayacak. Doğalgazda ise yasal olarak fatura ertelemesi ne yazık ki yapılamadı. İBB olarak, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı artırmak adına, yeni bir adım daha atıyoruz. Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor. ‘Ben ne yapabilirim’ diye soruyorlar.

Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz.”

“Askıda Fatura” uygulaması nedir?

İBB’nin yaşama geçirdiği “askıda fatura” uygulaması, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmayı hedefliyor. https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen sisteme, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyorlar. Yine aynı adresten erişebilen herkes de bu sisteme bırakılmış faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı veriyorlar. Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor ve ihtiyaç sahibi aileler bir ölçüde rahatlatılmış oluyor.

Kimler askıya fatura bırakabilir?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor. İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

Kimler askıdan fatura alabilir?

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ile dayanışma gösterebilir.