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Atanmış bakanlar vekillere fırça atınca CHP'den tepki geldi

Bütçe görüşmeleri sırasında, TBMM'de milletvekillerine bakanlıklarının bütçeleri hakkında bilgi vermesi gereken atanmış bakanların konuşmaları sert tepkilere neden oldu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 20:31
Atanmış bakanlar vekillere fırça atınca CHP'den tepki geldi

Atanmış bakanlar vekillere fırça atınca CHP'den tepki geldi



Hükümetin 2021 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri sırasında, aylardır parlamentoya hiç uğramayan atanmış bakanlar, kendi bakanlıklarının bütçelerini savunmak yerine vekillere fırça atmaya kalkınca muhalefetin sert tepkisine neden oldu.

TBMM'deki gergin oturuma değinen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Siz o kürsüye bağırıp çağırmak için değil millete hesap vermek için çıkıyorsunuz. Yeter artık. Haddinizi aşmayın" sözleri ile tepki gösterdi. 


CHP'de MYK toplantısı video konferans üzerinden yapıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. 

Esnafın durumuna dikkat çeken Öztrak, pandemiden olumsuz etkilenen esnaflara yönelik sadece kira desteğinin yeterli olmayacağını söyledi.

CHP'nin 16 maddelik çözüm önersini hatırlatan Öztrak şunları söyledi: 

“Biz kira desteği dışında,16 tedbir daha önermişiz. Bunların neredeyse tamamını diğer ülkeler yapmış.Esnafını borç batağından kurtarmış. Dünyayı yeniden keşfetmeyin. Siz de yapın! Biz, diğer 16 maddemizin de takipçisi olacağız.Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz.”

Öztrak, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'liler arasında yaşanan gerginliği de değerlendirdi.

Öztrak, “Beyler, Siz o kürsüye bağırıp çağırmak için değil, milletin vekiline bilgi vermek, millete hesap vermek için çıkıyorsunuz. Yeter artık. Haddinizi aşmayın” dedi.
Öztark'ın gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “HDP kapatılsın” çıkışı da vardı.

“Bizim dileğimizi hiçbir partinin kapatılmaması. Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez. Bu konuyla ilgili prosedür bellidir. Prosedürün nasıl işleyeceği de belli. Bahçeli kapatın dedi, diye bir parti kapatılmaz.

Anahtar Kelimeler:
BakanChpSoylu
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