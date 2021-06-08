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Atatürk'e hakaretin kınanmasına AK Parti engeli

Ayasofya'da verdiği vaaz sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan Mustafa Demirkan'ın Rize Fındıklı Belediye meclisinde kınanması girişimi AK Partili üyelerin oylarıyla reddedildi.

08 Haziran 2021 Salı 07:57
Atatürk'e hakaretin kınanmasına AK Parti engeli

Atatürk'e hakaretin kınanmasına AK Parti engeli

İstanbul'u İngiliz işgalinden kurtaran Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, lanetleyen Rize kökenli imam Mustafa Demirkan'ın kınanması girişimi, Rize'nin Fındıklı ilçesinde AKP oylarıyla kabul edilmedi. Oylama sonrası açıklama yapan Rize’nin Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Ayasofya’da yapılan Atatürk’e yönelik hakaretin kınanmasını reddeden AKP’li meclis üyelerine tepki gösterdi.


 

Geçtiğimiz günlerde, Ayasofya’da gerçekleşen ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı programda, Mustafa Demirkan adlı imam, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal’e lanet okumuştu.

İmam, Atatürk’e atfen, “Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

‘AKP, HAKARETLERİ ONAYLAMIŞ OLDU’

Rize’nin Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu de bugün kurumsal sosyal medya hesabından, Atatürk’e yönelik hakaretin kınanmasını reddeden AKP’li meclis üyelere tepki gösterdi. Çervatoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaretin kınanmasını AKP Grubu reddetti ve oy çokluğuyla geçti. AKP grubu ülkemizin kurucusuna yöneltilen “zalim ve kafir” gibi hakaretleri onaylamış oldu” dedi.

Çervatoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bugün gerçekleşen Haziran Ayı Olağan Belediye Meclisi Toplatımızda gündeme ek iki öneri sunduk. Bunlardan biri Uygur Türkleri’ne yapılan zulmün kınanması, diğeri ise Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden camii imamının kınanmasıydı.

Uygur Türkleri’ne yapılan zulmün kınanması oy birliği ile geçerken, Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaretin kınanmasını AKP Grubu reddetti ve oy çokluğuyla geçti. AKP grubu ülkemizin kurucusuna yöneltilen “zalim ve kafir” gibi hakaretleri onaylamış oldu.


 

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Son Güncelleme: 08.06.2021 09:59
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