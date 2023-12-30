Avcılar'ın Sorunu İmar! CHP Adayı Mimar

Yerel seçimlerde, CHP ağır toplarını sahaya sürmeye hazır. Kadın adayların ön planda olduğu gözlenirken Avcılar ilçesinde, eski İstanbul Milletvekili Doçent Doktor Mimar Gülay Yedekçi sahaya sürüldü. Türkiye'nin birçok kentinde ilkeleri kıskacını alan kentsel dönüşüm, yerel yönetim yerel seçimlerinde gündem maddesini oluşturuyor.





Avcılar Belediye Başkan Aday Adayı Gülay Yedekçi, kentsel dönüşümün yanı sıra şehir planlaması konusunda uzman birisi. Yedekçi ’ye göre ülke genelinde olduğu gibi İstanbul'da da seçimin iki ana gündem maddesi yer alıyor. Birincisi ekonomide yaşanan sıkıntılar, ikincisi ise deprem gerçeği.

Yedekçi Kentsel Dönüşüm Hakkında:

“Kentsel dönüşüm projeleri, kentsel dönüşüm uygulamalarında barınma hakkını korumuyor. Yoksul halk eğitimden ve kültürel ortamdan uzaklaşıyor. Dönüşüm, halkın çıkarları değil yandaşlara büyük kazançlar sağlıyor. Yeni bir yağma düzeni kuruldu. Doğmamış bebekler bile borçlandırılıyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Avcılar'da Hiç Kimsenin Mağdur Olmayacağını Belirten Mimar Yedekçi:

“Kentsel dönüşümü adıyla tanımlamak gerekiyor. Şeffaflık, uzlaşı ve adalet olmalı. Ayrıca insan ve çevre odaklı dönüşüm olmalı. Avcıların tüm mahallelerinin, cadde ve sokaklarının, sosyal kültürel mekanlarının, yeşil alanlarının, parklarının, eğitim kurumlarının adeta röntgenini ekip arkadaşlarımla birlikte çektiğimizi belirterek, çözümün hazır olduğunun müjdesini vermek isterim. Ben yol haritamı Avcılar halkı ile birlikte, demokratik katılım projesi altında planlama, projelendirme ve uygulama aşamasına geçireceğim” dedi