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'Ayakkabısını yalamamız lazım' dedi yine de aday olamadı

Akademik ünvana sahip olmasına rağmen katımdığı bir canlı yayında yüz binlerce kişinin gözünün içine baka baka "Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' diyen rektör AKP'den aday olmadı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 18:59
'Ayakkabısını yalamamız lazım' dedi yine de aday olamadı


'Ayakkabısını yalamamız lazım' dedi yine de aday olamadı

Akademik kimliğiyle ayakkabı yalamaya kadar siyasi arenada varlığını sürdürmeye çalışan Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, 2023 seçimlerinde milletvekili adaylığı netleşen listelerle suya düştü.

Katıldığı bir televizyon programında söylediği, “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” ifadeleriyle tepki çeken AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, aday listelerinde yer bulamadı.

AKP, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adaylarının listesini önceki gün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.


Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözleri gündem olan AKP Milletvekili Şenel Yediyıldız, partisinin 28. dönem milletvekili adayları arasında yer alamadı. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yediyıldız, şu açıklamalarda bulundu:

"2018 yılında Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın takdiri ve halkımızın teveccühü ile 27. Yasama Döneminde Ordu Milletvekili olarak görev yaptığım AK Partimizde bayrağı yol arkadaşlarıma devrediyorum."


 

Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı
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