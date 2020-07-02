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Ayasofya camiye çevrilecek mi? Danıştay kararı açıklamadı

Kamuoyunda sert tartışmalara neden olan Ayasofya'nın camiye çevrilerek ibadete açılması ile ilgili Danıştay'dan beklenen kararın açıklanması ertelendi.

02 Temmuz 2020 Perşembe 13:17
Ayasofya camiye çevrilecek mi? Danıştay kararı açıklamadı

Ayasofya camiye çevrilecek mi? Danıştay kararı açıklamadı



Türkiye'de yıllardır tartışılan Ayasofya'nın camiye çevrilerek ibadete açılması hakkında Danıştay'a yapılan başvurunun ardından bugün yapılacak olan karar açıklaması ileri bir tarihe ertelendi. Gündemden bir türlü düşmeyen kararın açıklanmasının ertelenmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Türkiye koronavirüsü yenme mücadelesi verirken, vatandaş ekonomik krizin pençesinde günü kurtarmaya çalışırken sık sık gündemi değiştiren siyasilerin imdadına Danıştay'ın kararsızlığı 'kararı' yetişti. 
Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile camiye çevrilmesi imkanı varken yıllardır gündemi değiştirmenin en önemli aracı haline gelen Ayasofya Camii hakkında son kararı vermesi gereken Danıştay, verdiği kararı ileri bir tarihte açıklayacağını duyurdu.


Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı görüştü.

Duruşmaya, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Ve Cumhurbaşkanlığı taraf olarak katıldı.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştay'a dava açmış, karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın da sahte olduğunu ileri sürmüştü.

Dava kapsamında bugün duruşma yapılmasını kararlaştıran Danıştay 10. Dairesi, duruşmada davayı görüşmeye başladı, davacı derneğin iddialarını dinliyor. Yasa gereğince Dairenin, aynı gün ya da 15 gün içerisinde kararını açıklaması gerekiyor.

DURUŞMADAN NOTLAR

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Avukatı Selami Karaman, “Ayasofya Fatih Sultan Mehmet’in şahsi mülküdür. 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile mülkiyet hakkı görmezden gelindi. Bakanlar Kurulu kararının iptalini istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşaviri ise, "Mahkemenin takdirine sunuyoruz" dedi.

Danıştay Savcısı, "O tarih itibariyle işlem hukuka uygundur. Bakanlar Kurulu’nun takdirindedir. Şu anda da Ayasofya’nın açılması Cumhurbaşkanın takdirindedir. Dava reddedilmelidir" ifadelerini kullandı.

Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, "Duruşma bitti kararı daha sonra açıklayacağız" dedi.

YARGISAL SÜREÇLER

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Derneğin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

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