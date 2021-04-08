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Ayasofya imamı Boynukalın görevinden istifa etti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

08 Nisan 2021 Perşembe 12:35
Ayasofya imamı Boynukalın görevinden istifa etti

Ayasofya imamı Boynukalın görevinden ayrıldı


Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.


Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 24 Temmuz 2020 günü kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camiine Diyanet İşleri Başkanlığınca baş imam olarak atanmıştı.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

Boynukalın, şubat ayında sosyal medya hesabından yeni anayasa çalışması hakkında bir değerlendirmede bulunarak laikliğin yeni anayasada yer almamasını istedi. Boynukalın #AnayasadaİslamOlsun etiketiyle yaptığı paylaşımda, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” ifadelerini kullandı.

Ayasofya Başimamı Boynukalın, ardından 8 Mart'ta sosyal medya hesabından "Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" paylaşımı yaptı, "kadın veya erkek diye ayrım yapmadan masum bir insanı öldürenin cezası kısas yani ölüm olmalıdır; Kur'an'ın hükmü budur" paylaşımı yapmıştı. Bu paylaşımıyla tepki çeken Boynukalın, Twitter mesajlarına devam etmişti.

ÖZLEM ZENGİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Boynukalın, yine twitter’da yaptığı "İstanbul sözleşmesinden sonra bir kesimin ifadesiyle "kadın cinayetleri" katbekat arttıysa bunun üzerine düşünmek gerekir. Demek ki dışarıdan alınan kanunlar bizim toplumumuzun bünyesine uymuyor… Bugün maalesef timsah gözyaşı dökülerek kadın ve "kadın cinayeti" kavramları istismar ediliyor. Bu konu bahane edilerek aile düzenimiz yok edilmek isteniyor. Erkek ve kadın birbirine düşman haline getirilerek evlilik kötüleniyor" paylaşımıyla da gündeme oturmuştu. Boynukalın’ın bu paylaşımlarının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, katıldığı bir televizyon programında Boynukalın’a şu sözlerle tepki göstermişti: “Bu iki açıdan yanlış. Birincisi Ayasofya Cami İmamı böyle bir konuda tweet atmamalı bence. En azından o gün yapmasın onu. Ben başta o tweet'i atmasını doğru bulmuyorum. Kadın cinayetleri meselesini konuşuyor olmak da erkeklerle kadınlar arasında bir karşıtlık oluşturmuyor bence... Kadın meselesini sürekli marazlı, negatif konuşmanın bize fayda getirmediğini düşünüyorum. Ben bu kadın-erkek meselesine dair özellikle dini de referans yaparak katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum. Bize fayda vermiyor, tam tersine incitiyor. Kadınları da incitiyor, bu problem üzerine çalışanların yükünü artırıyor ve daha önemlisi bu açıklamalar siyasetin yükünü artırıyor. Zaten siyaset ağır bir iş. O yüzden herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum. Ayasofya'da yapılan konuşmalar kadın, erkek herkesi kuşatan konuşmalar olmalı." Özlem Zengin’in tepkisinin ardından Boynukalın bu kez yeni bir paylaşım yapmış ve “Tesettürü Allah'ın emri bilip bunu uygulayan kardeşlerimiz, siz bu davranışınızla İslam'ın bir şiarını/sembolünü yaşatıyorsunuz ve bizim için çok değerlisiniz; ancak Allah'ın dini bir bütündür ve biz erkeğiyle, kadınıyla dinin, Kur'an'ın hepsine iman etmekle yükümlüyüz." Tweetini atmıştı.

Ayasofya Başimamı Boynukalın, ardından şu paylaşımı yapmıştı: “Bir araştırmacı ve akademisyen olarak otuz yıldır İslam'ı incelemem beni bu sonuca götürdü. İşim bunu insanlara anlatmak. Herkes işini yapsın" dedi.

BİR TEPKİ DE BÜLENT TURAN’DAN GELMİŞTİ

Açıklamalarıyla gündeme oturan Boynukalın, kadın-erkek eşitliği ve İstanbul Sözleşmesiyle ilgili mesajlarının ardından faizle ilgili de şu tweeti atmıştı:

“Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir.”

Boynukalın’ın faizle ilgili yaptığı paylaşımın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a şöyle seslenmişti:

“Ayasofya’nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim.”

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