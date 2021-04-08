Ayasofya imamı Boynukalın görevinden istifa etti

Ayasofya imamı Boynukalın görevinden ayrıldı
Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.
Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 24 Temmuz 2020 günü kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camiine Diyanet İşleri Başkanlığınca baş imam olarak atanmıştı.
TARTIŞMA YARATMIŞTI
Boynukalın, şubat ayında sosyal medya hesabından yeni anayasa çalışması hakkında bir değerlendirmede bulunarak laikliğin yeni anayasada yer almamasını istedi. Boynukalın #AnayasadaİslamOlsun etiketiyle yaptığı paylaşımda, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” ifadelerini kullandı.
Ayasofya Başimamı Boynukalın, ardından 8 Mart'ta sosyal medya hesabından "Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" paylaşımı yaptı, "kadın veya erkek diye ayrım yapmadan masum bir insanı öldürenin cezası kısas yani ölüm olmalıdır; Kur'an'ın hükmü budur" paylaşımı yapmıştı. Bu paylaşımıyla tepki çeken Boynukalın, Twitter mesajlarına devam etmişti.
ÖZLEM ZENGİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Ayasofya Başimamı Boynukalın, ardından şu paylaşımı yapmıştı: “Bir araştırmacı ve akademisyen olarak otuz yıldır İslam'ı incelemem beni bu sonuca götürdü. İşim bunu insanlara anlatmak. Herkes işini yapsın" dedi.
BİR TEPKİ DE BÜLENT TURAN’DAN GELMİŞTİ
Açıklamalarıyla gündeme oturan Boynukalın, kadın-erkek eşitliği ve İstanbul Sözleşmesiyle ilgili mesajlarının ardından faizle ilgili de şu tweeti atmıştı:
“Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir.”
Boynukalın’ın faizle ilgili yaptığı paylaşımın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a şöyle seslenmişti:
“Ayasofya’nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim.”