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Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildi

Milletvekili aday listeleri kesinleşmesine saatler kala İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurdu

08 Nisan 2023 Cumartesi 22:48
Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildi

Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildi


Milletvekili aday listelerin teslim edilmesine saatler kala İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray 14 Mayıs seçimleri için milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu. 


Twitter hesabından açıklama yapan Çıray, şu ifadeleri kullandı: 

"14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıgımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"

Anahtar Kelimeler:
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