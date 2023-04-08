Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildi
Milletvekili aday listelerin teslim edilmesine saatler kala İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray 14 Mayıs seçimleri için milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu.
14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla @iyiparti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum.
İzmir'de Saygıdeğer @kilicdarogluk'nun cumhurbaşkanı olması..Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım.
Yaşasın Atatürk! — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 8, 2023
Twitter hesabından açıklama yapan Çıray, şu ifadeleri kullandı:
"14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıgımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"