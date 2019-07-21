Bahçeli Atatürk'ün sözleriyle Amerika'yı hedef aldı

Karaman'da konuşan Devlet Bahçeli, ABD'nin F-35 savaş uçağı konusundaki tutumunu sert bir dille eleştirdi. Bahçeli Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk Milleti Zekidir, Türk Milleti Çalışkandır' sözleriyle "Biz de yaparız" diyerek gündeme damgasını vurdu

ABD yönetiminin Ankara'ya yönelik ikircikli tavrı, terör örgütlerine verdiği silah desteği devam ederken NATO müttefiki stratejik ortağı Türkiye'ye uyguladığı ambargo Devlet Bahçeli'nin gündemiydeydi. Karaman'da katıldığı toplantıda vatandaşlara seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli, F-35 programında Türkiye'nin askıya alınması konusunda, "Kötü komşu adamı evsahibi yapar. Türk milleti hiç kimsenin eline bakmaz. Hiç kimseden himmet beklemez, hiç kimseye de mihnet etmez. Biz de yaparız. Zekaysa gerekli olan Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır" dedi..



ABD'YE F-35 TEPKİSİ

Yaptırımlar bize vız gelecektir. F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarma hatası yeni bir başlangıca vesile olacaktır. Türkiye'nin dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Kötü komşu adamı evsahibi yapar. Türk milleti hiç kimsenin eline bakmaz. Hiç kimseden himmet beklemez, hiç kimseye de mihnet etmez. Biz de yaparız. Zekaysa gerekli olan Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır.

Hep daha fazlasını yapmakla mükellef olduğumuzu bilmenizi isterim. Karaman hasretle istikrar ve huzuru bekliyor. Karaman'ın yaralarına merhem olacağız. MHP olarak amacımız vatandaşlarımıza müreffeh bir hayat sunmaktır. Üretken belediyecilik anlayışımızın temeli budur."

KARAMAN'DA TÜRKÇÜ DURUŞ

"Karaman anamızın ak sütü olan Türkçe'nin bayraklaştığı vatan köşesidir. Karaman dünyayı Türkçe okuyuşumuzun karar ve kavşak noktasıdır. Dil bir medeniyet, kültürdür. Karaman 31 Mart'ta Türkçe bir duruş göstermiştir. Karaman 31 Mart'ta mazluma ümit, zalime korku salmıştır. Mahalli idareler seçimlerinde belediyelerimizi teşekkür, tebrik, takdir temasıyla planladığımız duraklarda Karaman'da bulunmak heyecan vericidir. Karaman'ı hayal kırıklığına uğratmayacağız. MHP'ye oy veren belediye başkan adaylarımızı destekleyen Karamanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Karaman'da sıra MHP'dedir, sorumluluk ve görev MHP'dedir. Sorumluluğumuzun gereği neyse yapacağız. Azı çok yapmak, eksiği tamamlamak, gediği onarmak, ihtiyacı gidermek bizim harcımızdır, gayemizdir. Karaman ve Türk milletine aşkla hizmet edeceğiz. Yürüyüşümüzden vazgeçmeyeceğiz. Türklük ve Türkiye sevdalısı inanmış yürekleriz. Başarmak dışında ikinci bir seçeneğimiz yoktur. Mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türk milletinin kutlu özlemleri vardır. Muazzam ülküleri üzerinde titrediği bir ülkesi vardır. Sarsılmaz bir irade ve kuvveti bulunmaktadır. Vatan coğrafyasının ve tarihi birikimin üzerimize yüklediği sorumluluklar açıktır. Kim hangi yalanı söylerse söylesin, muhafaza etmek zorunda olduğumuz bir bekamız olduğu kuşkusuzdur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, saldırıların önlenmesi, türbülanstan çıkması için inşa ve ihya edilmiştir. Yozlaşan eski yönetim sistemi yenisiyle değiştirilmiştir.

HÜKÜMET SİSTEMİ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

15 Temmuz'da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sistem, yenisiyle değiştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mecburiyettir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi varoluş gayemizin milli ve stratejik güvencesidir. Türkiye'nin karşısında saf saf dizilerek karanlık çevrelerin koro halinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karalamaları boşuna değildir. Gezi Parkı'nda 3-5 ağacı kılıf yaparak organize bir kalkışmayı yapan failler yeni sistemden rahatsızdır. 6-7 Eylül'dekiler yeni sistemden şikayetçidir. 15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişimi içinde olanlar yeni hükümet sisteminden memnuniyetsizidir.

Kaderimize yön verme azmimizin kırılması amaçlanmaktadır. Varlığını gösteren bir Türkiye'ye tahammülsüzlük trajik boyuttadır. Kendi ayaklarımızın üstünde durma kararlılığımız, biçilen kefeni yırtma çabamız yanlış hesap yapanları çılgına çevirmiştir. Türk milleti emperyalist ülkelerin planlarınız bozmuştur. Söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke olma konusunda duruşumuzu zalimlerin dengesini bozmuştur.

HDP'YE DOĞU AKDENİZ MESAJI

Türkiye'nin yaptırım kuşatmasına alınma terbiyesizliğinin ana gayesi burada aranmalıdır. Yükseldikçe ayağımıza zincir vurmaya çalışıyorlar, ekonomik tetikçilerini kullanıyorlar, terör örgütlerini kullanıyorlar. Suriye'nin kuzeyinde kaos imal ediyorlar, Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkıyorlar. CHP'yi, HDP'yi, İP'i tahrik ve teşvik ediyorlar, zillete yatırım yapıyorlar.

Meclis'te grubu bulunan partilerin ortak metnine imza atamayan siyasi bölücülerin bu toprakların suyunu içip ekmeğini yemesi züldür. Bugünlerde birlikte olunamayacaksa ne zaman olunacaktır? HDP, zillet ortağıdır. İp'çileri Meclis'e sokan bölücü odaktır.

