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Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarladı | İndirin bunları

Erdoğan ile birlikte deprem felaketinin yoğun olarak yaşandığı Kahramanmaraş Elbistan ilçesine gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşı tersleyen sözlerine tepki yağdı

28 Şubat 2023 Salı 22:15
Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarladı | İndirin bunları

Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarladı | İndirin bunları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesi Elbistan'da depremzedeleri azarlayarak "Hepsini dağıtın gitsin, indirin şunları. Hadi bakalım" dedi. Bahçeli'nin skandal görüntülerine sosyal medyada tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kahramanmaraş Elbistan ve Afşin ilçelerini ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti.


Elbistan ziyareti sırasında Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçecek anlar yaşandı. MHP lideri Bahçeli, bölgede iktidarı eleştiren depremzedeleri azarlayarak “Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerin ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsini dağıtın gitsin, indirin şunları. Hadi bakalım" dedi.

Bahçeli'nin vatandaşları terslediği sözlere, AKP'li Mahir Ünal da tanık oldu. Mahir Ünal, bir ara görüntüye girerek Bahçeli'nin arkasından ellerini kaldırarak taleplerini iletmeye çalışan vatandaşları sakin olmaya çağırdı.

Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün de 'hükümet istifa' sloganı atan binlerce yurttaşı hedef almıştı.

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Son Güncelleme: 28.02.2023 22:23
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