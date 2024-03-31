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Bahçeli oy vermeye yüzünde morluklarla geldi

Son kurultayda delegelerin tamamının desteğini alarak yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra oy vermek için evinden çıkınca görüntülendi.

31 Mart 2024 Pazar 13:17
Bahçeli oy vermeye yüzünde morluklarla geldi






Bahçeli oy vermeye yüzünde morluklarla geldi


Milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Siyasi Parti Liderleri de oy vermek için sandık başına gitti. Bir süredir kamuoyu karşısına çıkmayan MHP lideri Devlet Bahçeli oy vermek için geldiği okulda görüntülendi. Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı. Bahçeli'nin yüzündeki belirgin morluklar dikkat çekerken konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’de oy kullanma işlemi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre, bazı illerde saat 07.00’de bazı illerde ise 08.00 itibarıyla başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 12.45’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek sandığa katılım gösterdi.

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, yeni yüzyılın mahalli idari seçimleri olarak ilk seçimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti. Konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

Son Güncelleme: 31.03.2024 13:40
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