Bahçeli, şimdi de Mansur Yavaş'ı tehdit etti, Ankara karıştı

Bahçeli, şimdi de Mansur Yavaş'ı tehdit etti



Ankara'da Türkeş Vakfı'nın düzenlediği anma toplantısının MHP'liler tarafından basılmasının ardından şimdi de partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı açık açık tehdit etti, politika kulisleri karıştı.

Daha önce çok sayıda gazeteci ve siyasiye yönelik saldırının odağında yer alan MHP ve ülkücü isimler hakkında hiç bir işlem yapılmazken, politik gerginliği tırmandıran açıklamalar peş peşe geliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimine bile 'onaylayan' açıklamalar yapmaktan çekinmeyen Bahçeli'nin, kamuoyunda popülaritesi yükselen ülkücü kökenleri isimlere yönelik tahrik edici açıklamaları AKP içinde de tepkilere neden oluyor.

CHP ise Mansur Yavaş'a yönelik tehdit dolu sözlere sert tepki gösterdi. İşta gün boyu yaşananlar

BUNDAN SONRA MANSUR BEY DİKKAT ETSİN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'da düzenlenen ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyla gündeme gelen Alparslan Türkeş'i anma toplantısına ilişkin soruya "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından, Alparslan Türkeş’in 104’üncü doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında arbede çıktı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası açıklama yapan TamgaTürk kurucusu Bahadırhan Dinçaslan, ''Bir alay ..... terörist, Alparslan Türkeş’in doğum günü anmasını hedef alıp saldırdılar. Yaşlı insanları dövüp kadınları taciz ettiler. Kan döken bu terörist g... kim yargılayacak? Polis neredeydi? Yargı nerede?" dedi

Sosyal medyada Mansur Yavaş paylaşımı: Arkasında 6 milyon Ankaralının nefesi var...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklamalarından sonra birçok isim sosyal medyadan yanıt verdi.

MHP Grup toplantısı sonrası Meclis'te soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim" dedi.

Ankara'da Alpaslan Türkeş'i Anma Gecesi'nde çıkan olaylara değinen Bahçeli, olayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bilgisi dahilinde çıkarıldığını söyleyerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim" dedi. Bu açıklamadan sonra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Bundan sonra dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Eşkıyalığa pabuç bırakmayız" dedi.



Sosyal medyada ise pek çok isim Mansur Yavaş paylaşımı yaptı. İşte o paylaşımlar



Murat AĞIREL

Bir Siyasi Parti Genel Başkan’ın bu tür tehditlerde bulunması akıl alır gibi değil.

Tehdit unsuru olarak da Ülkücü camia ileri sürülmüş.

Benim gördüğüm,tanıdığım Mansur Yavaş bu tür tehditlere boyun eğmez. Arkasında da milyonlarca yurttaşın desteği var.

Bir Siyasi Parti Genel Başkan’ın bu tür tehditlerde bulunması akıl alır gibi değil.



Tehdit unsuru olarak da Ülkücü camia ileri sürülmüş.



Benim gördüğüm,tanıdığım Mansur Yavaş bu tür tehditlere boyun eğmez. Arkasında da milyonlarca yurttaşın desteği var. https://t.co/YbIH8eEuP8 — Murat AĞIREL (@muratagirel) November 30, 2021

Ali Mahir Başarır

Bahçeli ve şürekası bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini bir kere daha açıkça göstermiştir!

Tehditleriniz vız gelir!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın arkasında milyonlar var!

Mansur Yavaş'ın tek başına Ankara'dan aldığı oy: 1 milyon 660 bin.

Nefesimiz Mansur Yavaş'ın ensesinde diyen Bahçeli'nin Türkiye geneli aldığı oy: 2 milyon 160 bin.

Muhatap almaya değmez. — Oğuzhan Atsız (@oguzzatsiz) November 30, 2021

Oğuzhan Atsız

Mansur Yavaş'ın tek başına Ankara'dan aldığı oy: 1 milyon 660 bin.

Nefesimiz Mansur Yavaş'ın ensesinde diyen Bahçeli'nin Türkiye geneli aldığı oy: 2 milyon 160 bin.

Muhatap almaya değmez.

HALUK KOÇ

Mansur Yavaş’ın arkasında,Ankara’nın vicdanlı yurttaşlarının desteği,namusu,güveni ve hayır dualı nefesi var.

Boşa sarıp konuşanlara aldırmaz..

Aklı sıra tehditler savuran hiçbir siyasetçiyi Allah bu denli şaşırtmasın!@mansuryavas06 — HALUK KOÇ (@profdrhalukkoc) November 30, 2021

Mansur Yavaş’ın arkasında,Ankara’nın vicdanlı yurttaşlarının desteği,namusu,güveni ve hayır dualı nefesi var.

Boşa sarıp konuşanlara aldırmaz..

Aklı sıra tehditler savuran hiçbir siyasetçiyi Allah bu denli şaşırtmasın!

Orada dur Bahçeli!@mansuryavas06'ın arkasında her şeyin farkında olan, gönül rahatlığıyla gidip oyunu veren halkın ve gençliğin nefesi var.

Tehditleriniz acizliğinizdir! https://t.co/bgV9r3fv4e — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) November 30, 2021

Seyit Torun

Orada dur Bahçeli!

@mansuryavas06

'ın arkasında her şeyin farkında olan, gönül rahatlığıyla gidip oyunu veren halkın ve gençliğin nefesi var.

Tehditleriniz acizliğinizdir!



