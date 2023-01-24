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Bahçeli'ye soru yönelten gazeteci 'Ajan provakatör' ilan edildi

Ülkü Ocakları eski başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş suikasti hakkında 25 gündür suskun kalan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bu konuda soru yönelten gazeteciyi ajan ve provakatör olarak suçladı.

24 Ocak 2023 Salı 15:53

Bahçeli'ye soru yönelten gazeteci 'Ajan provakatör' ilan edildi


Türk milliyetçiliğine hayatını adayan ve kuruluşundan itibaren ilk kez bir silahlı saldırıda can veren Ülkü Ocakları eski başkanı öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Çetin suikasti ile ilgili sorular MHP yöneticilerini çileden çıkardı. Meclis koridorlarında ilk kez kendisine uzatılan mikrofonların arkasından 'Sinan Ateş' adını duymak zorunda kalan Bahçeli ne yapacağını şaşırırken, etrafını saran partililer sorunun sahibi gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nu itekleyerek yoldan çekmesi kamuoyunun sert tepkisine neden oldu. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine Sinan Ateş cinayetine ilişkin soru soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nu azarladı. Görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine MHP'den yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu'nun "ajan provokatör edasıyla hareket ettiği" öne sürüldü.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarına konuşurken eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nu 'Hadi işine bak' diyerek hedef aldı.


Bahçeli'nin cevabının ardından korumalar ve MHP kurmayları Yazıcıoğlu ve gazetecileri iterek MHP liderinin yanından uzaklaştırdı. Tepki çeken görüntüler üzerine MHP'den bir açıklama geldi. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu için "ajan provokatör edasıyla hareket eden şahıs", "yaptığı gazetecilik değil" gibi ifadeler kullanıldı.

Özdemir'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle: 

"Sayın Genel Başkanımızın grup toplantımızın sonrasında, kendilerine soru sorma bahanesi ile gazeteci kimliğinden öte “ajan provokatör” edasıyla hareket eden şahsın tutumu basın meslek ilkeleri ve ahlakıyla bağdaşamaz. Bu şahsın yaptığı da gazetecilik değildir.

Aynı şahsın, Can Dündar gibi Türkiye karşıtı bir isimle olan bağının yanısıra yabancı bir basın kuruluşu olan ve ABD’nin propaganda araçlarının başında gelen VOA’daki “sürekli” görevi, asıl niyetini açık etmiştir.

Sayın Genel Başkanımız, partimizi takip eden saygıdeğer muhabir arkadaşlarımızla samimice güne ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken bunu sabote eden malum ve meşum şahıs, mensubu bulunduğu çevrelerin Türkiye ve MHP hazımsızlığını göstermekten başka birşey yapmamıştır."
 

Son Güncelleme: 24.01.2023 16:03
Anahtar Kelimeler:
Sinan ÇetinBahçeliSoruGazeteci
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