Bakan Koca açıkladı | Koronavirüse karşı yeni önlemler olabilir

Bakan Koca açıkladı | Yeni önlemler olabilir

Covid-19 pandemisiyle mücadelede son gelişmeleri düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat raporlarında yer alan ibareler hakkında bilgi verdi. Koca toplantıda önümüzdeki günlerde yeni önlemlerin de gündeme gelebileceğini söyledi. Bu arada koronavirüsten 216 sağlık çalışanının vefat ettiğini duyurdu.

Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Birkaç gün içinde aşının teslimatı yapılacak, 50 milyon doz gelecek" dedi.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Bilim insanlarımız hazırladıkları klavuzlarla korunma, tanı, konusunda görüşlerini paylşamakta, vatandaşlarımızı aydınlatmaktadır. Virüsün dünyada bulaştığı kişi sayısı 69 milyonu aştı, artmaya devam ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son birkaç ay içinde hızlı bir artışla yüz yüze geldik. Bugün itibariyle toplam yapılan test sayısı 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı.

Ülkemizde şu anda nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla vefat sayılarında yüzde 55 artış bulunmaktadır. Bazı illerde filyasyon ekiplerimiz artırıyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın nasıl bir yükün altında olduğunu biliyorsunuz. Yoğun bakımlarımızda çok sayıda hastamız yaşam mücadelesi veriyor. Bazı illerimizde yatan hasta sayısı daha belirgin. En ufak bir gevşemeye tahammülümüz yok.

Hatay, Adana, Samsun, Mersin, Antalya, Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Daha sıkı tedbirler kaçınılmaz. Yüksek risk halen devam ediyor.

İstanbul'da vaka sayısı düşüyor.

AŞI NE ZAMAN GELECEK?

Yeni ve daha ucuz bir teknoloji olan ve insanda ilk kez denenen mRNA aşısı için görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç gün içinde aşının teslimatı yapılacak, 50 milyon doz gelecek.

Yerli aşıda insan denemelerinde faz-1 çalışmaları tamamlanmak üzere.

Aşıyı teslim aldığımızda öncelikle halk sağlığı ile tıbbi cihaz ve ilaç kurumu tarafından incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde veriler değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşı 14-21 gün ara ile 2 doz halinde uygulanacak, vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecektir. Aşı yaptıran vatandaşlarımız kaydedilecektir. Aşılı olan vatandaşlarımız takip edilecektir.

Pandemiyle mücadele çok sektörlü bir sorumluluk gerektirmektedir. Her vatandaşımızın bu bilinçle hareket etmesini istiyoruz.

Kısıtlayıcı tedbirlerin etkisi yakından takip edilmektedir. Daha önceleri ortalama 10 yıl gibi bir sürede gerçekleştirilen aşı geliştirmeleri çalışmaları 1 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirilmiştir. Umutlarımızın hayata geçmesi hep birlikte harekete geçmemizle olacaktır.

Sevdiklerimizi elimizden alan salgının yönetiminde birlikte hareket etmenin önemine işaret ettim. Ayrışarak, birbirimizle mücadele ederek salgına karşı başarılı olamayız. Salgınla mücadelede hepimizin aynı tarafta olduğumuzu unutmamalıyız.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2

Ankara- Yüzde 73,5

İzmir-Yüzde 77.6

Hatay-Yüzde 84.8

Adana-Yüzde 78.0

Samsun-Yüzde 80.8

Antalya-Yüzde 68.5

Mersin-Yüzde 77.5

Ordu-Yüzde 78.4

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA DEĞİŞİKLİK

Yarından itibaren vaka sayılarını toplu bir şekilde vermiş olacağız.

KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU OLACAK MI?

Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yapmalıyız. Aşı yapılan kişinin HES ve e-nabız uygulamasına aşı olduğu bilgisi işlenecek.

4 bine yakın kişiye aşı yapıldı herhangi bir yan etki olmadı. Aşı 3-4 gün içerisinde ülkemize gelebilir.

YILBAŞINDA KISITLAMA OLACAK MI?

Yılbaşı gecesi kısıtlamaya dahil. 4 gün kısıtlamayı gelecek hafta konuşacağız.

Bu dönemde sağlık çalışanlarımız çok büyük yük altındalar. Sağlık çalışanlarında vaka sayısı toplam 120 bini geçti. 216 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.