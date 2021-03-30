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Bakan Koca açıkladı | Mutasyonlu virüs oranı yüzde 75'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti kongrelerine yönelik eleştirilerle ve İngiliz mutasyonu, Ramazan ayı tedbirleri ve aşı konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

30 Mart 2021 Salı 19:31
Bakan Koca açıkladı | Mutasyonlu virüs oranı yüzde 75'e ulaştı

Bakan Koca açıkladı | Mutasyonlu virüs oranı yüzde 75'e ulaştı


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin salgın gündemiyle ilgili sorularına cevap verdi. Koca, AK Parti kongrelerine yönelik eleştiriler için, "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim" dedi. 

Koca, Türkiye'deki mutasyon oranının yüzde 75 olduğunu söyledi. Aşıyla ilgili açıklama yapan Koca, Türkiye'ye şu ana kadar 2 milyon 800 bin Biontech aşısı geldiğini söyleyerek, "Aşıyla ilgili seçme şansı olacak" ifadelerini kullandı. 

Koca'nın açıklamaları:

(AK Parti kongreleri) Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar bilgilendirmelerimiz Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere, kapalı ortamlarda bulaştığını biliyoruz, kalabalık ortamlarda virüsü bulaştırabiliyoruz, yakın temasta virüsün bulaştığını biliyoruz, bu bilgilendirmede bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. 

MUTASYON AÇIKLAMASI

Şu an mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimiz de var. Türkiye’nin bütün illerinde mutasyon var. Ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu ve var olan virüsün yerine artık İngiliz mutantı almaya başladı, bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması. 

AŞI AÇIKLAMASI

Türkiye'ye şu ana kadar 2 milyon 800 bin Biontech aşısı geldi. Aşıda seçme şansı olacak. Biontec-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı.

RAMAZAN AYI TEDBİRLERİ

Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.

NAZAL AŞI AÇIKLAMASI

Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Nazal aşını hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz.

(Nazal aşı) Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız.

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