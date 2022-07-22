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Bakan Kurum, Türkiye'ye Tecahülüarif Sanatını hatırlattı

Kamuoyunun yıllardır tartıştığı Ankara'da Melih Gökçek Dinazorlarıyla birlikte gerçekleştirilen 801 milyon dolarlık savurganlığı, Bakan Kurum sanki bugün duymuş gibi tepki gösterdi.

22 Temmuz 2022 Cuma 23:37
Bakan Kurum, Türkiye'ye Tecahülüarif Sanatını hatırlattı

Bakan Kurum, Ankaralı'ya 801 milyonluk kazığı görmezden geldi



Ankara'ya dünyanın her yerinden akın akın turistler gelecek vaadiyle inşa edilen, halkın cebinden tam 801 milyon dolar savrularak açılışı yapılan Tema Park, 3 yıllık hukuk mücadelesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Mezbeleye dönen binalar, tahrip edilen araçlar, elektrik panoları, havuzlar ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne adeta hurdalık bırakan Melih Gökçek'in eski işletmecisi suskunluğunu korurken, AKP yaşanan rezaletin sorumluluğunu Mansur Yavaş'ın üzerine çoktan yıktı bile.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni üzerine düşeni yapmamakla eleştirirken, hangi başkan döneminde "Üzerine düşeni yapmadığı" konusuna açıklık getirmedi. Bakan Murat Kurum'un konuşmasını dinleyenler "Kurum, çoktandır unutulan Türk Edebiyatı'nda Tecahülüarif Sanatını, yeniden hatırlattı" yorumunu yaptı.
Bakan kurum'un açıklamasına ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tepki göstermekte gecikmedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un "Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok?" sözlerine ve belediyenin Ankapark'ı 3 yıldır 'çürümeye terk ettiği' iddiasına yanıt verdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN JET YANIT

Kurum’un bu eleştirilerine sosyal medyadan cevap veren Yavaş, “Ankapark’ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark’ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz” dedi.

*Tecahülüarif Nedir?

Türk edebiyatında hikaye ve şiirlerde bilinen bir olayı, bilmiyormuş gibi anlatma sanatına verilen isimdir.
 

Son Güncelleme: 22.07.2022 23:54
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AnkaraAbbMansur YavaşMurat KurumAnkara Tema ParkDinolar
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