Bakan Kurum, Türkiye'ye Tecahülüarif Sanatını hatırlattı

Bakan Kurum, Ankaralı'ya 801 milyonluk kazığı görmezden geldi





Ankara'ya dünyanın her yerinden akın akın turistler gelecek vaadiyle inşa edilen, halkın cebinden tam 801 milyon dolar savrularak açılışı yapılan Tema Park, 3 yıllık hukuk mücadelesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Mezbeleye dönen binalar, tahrip edilen araçlar, elektrik panoları, havuzlar ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne adeta hurdalık bırakan Melih Gökçek'in eski işletmecisi suskunluğunu korurken, AKP yaşanan rezaletin sorumluluğunu Mansur Yavaş'ın üzerine çoktan yıktı bile.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni üzerine düşeni yapmamakla eleştirirken, hangi başkan döneminde "Üzerine düşeni yapmadığı" konusuna açıklık getirmedi. Bakan Murat Kurum'un konuşmasını dinleyenler "Kurum, çoktandır unutulan Türk Edebiyatı'nda Tecahülüarif Sanatını, yeniden hatırlattı" yorumunu yaptı.

Bakan kurum'un açıklamasına ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tepki göstermekte gecikmedi.

Tek bildikleri algı!



Kaderine terk edilen Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok?



Ankara, Ankapark siyasi ikbal için kullanılacak bir malzeme değildir! pic.twitter.com/GQ8ELzrWaH — Murat KURUM (@murat_kurum) July 22, 2022

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un "Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok?" sözlerine ve belediyenin Ankapark'ı 3 yıldır 'çürümeye terk ettiği' iddiasına yanıt verdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN JET YANIT

Kurum’un bu eleştirilerine sosyal medyadan cevap veren Yavaş, “Ankapark’ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark’ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz” dedi.

*Tecahülüarif Nedir?

Türk edebiyatında hikaye ve şiirlerde bilinen bir olayı, bilmiyormuş gibi anlatma sanatına verilen isimdir.

