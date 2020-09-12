Bakan Selçuk'a göre kadın cinayetleri abartılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin kadına şiddette dünya ortalamasının altında olduğunu belirterek, "Bazı web sitelerinin yayınladığı veriler doğruları ifade etmiyor. İntiharı ya da şüpheli ölümü kadın cinayeti olarak yansıtıyorlar" dedi.

“MUZIR İÇERİKLERE MÜDAHALE PROGRAMI HAZIRLADIK”

Bakan Selçuk, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, kadına şiddet ve çocuk istismarı içeren yayınlara da değindi. Selçuk, kadına yönelik şiddette İçişleri Bakanlığı’nın verilerini esas aldıklarını belirterek, “Dünyada her 3 kadından 1’i şiddete maruz kalmış durumda. Türkiye’de dünyanın ortalamasının altında bir seyirdeyiz. Milyonda 4’e kadar inmiş durumda. Önemli olan şiddeti sıfıra indirebilmemizdir” diye konuştu. Selçuk, bazı web sitelerinin kadın intiharlarını kadın cinayeti olarak istatistiklere kattıkları için verilerin farklı olduğunu iddia etti.

Bakan Selçuk, Netflix platformunun çocuk istismarı içerdiği gerekçesiyle kaldırılan Cuties (Minnoşlar) dizisi hakkında, “Bizim aile ve gelenek yapımızla uyuşmayan bir içerik içindeydi, biz bakanlıklar olarak ne kadar engellemeye çalışsak da, toplumsal olarak bu talebi oluşturmamız gerekiyor” dedi. Selçuk, çocukların istismar edildiği içeriklerdeki görüntüler için, “Kötülük bulaşıcı bir şey, bunu yaymak kötülüğü beslemek” ifadelerini kullandı. Selçuk, çocuklara yönelik muzır içeriklerle müdahale programı hazırladıklarını bildirerek, "İstismar sadece kitaplarda olmuyor, sosyal medyada, başka dijital kaynaklarda da oluyor. Bu noktada bütün vatandaşlarımızın seferberlik ruhuyla bize destek olmaları istiyoruz" diye konuştu.

Selçuk, çocukları muzır içeriklerden korumak için WhatsApp hattı kurduklarını, bu hatta ilişkin detayların haftaya paylaşılacağını duyurdu. Kaynak ANKA