Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Bakan Selçuk'a göre kadın cinayetleri abartılıyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin kadına şiddette dünya ortalamasının altında olduğunu belirterek, "Bazı web sitelerinin yayınladığı veriler doğruları ifade etmiyor. İntiharı ya da şüpheli ölümü kadın cinayeti olarak yansıtıyorlar" dedi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 20:56
Bakan Selçuk'a göre kadın cinayetleri abartılıyor

Bakan Selçuk'a göre kadın cinayetleri abartılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin kadına şiddette dünya ortalamasının altında olduğunu belirterek, "Bazı web sitelerinin yayınladığı veriler doğruları ifade etmiyor. İntiharı ya da şüpheli ölümü kadın cinayeti olarak yansıtıyorlar" dedi.

Bakan Selçuk, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada,  kadına şiddet ve çocuk istismarı içeren yayınlara da değindi.  Selçuk, kadına yönelik şiddette İçişleri Bakanlığı’nın verilerini esas aldıklarını belirterek, “Dünyada her 3 kadından 1’i şiddete maruz kalmış durumda. Türkiye’de dünyanın ortalamasının altında bir seyirdeyiz. Milyonda 4’e kadar inmiş durumda. Önemli olan şiddeti sıfıra indirebilmemizdir” diye konuştu. Selçuk, bazı web sitelerinin kadın intiharlarını kadın cinayeti olarak istatistiklere kattıkları için verilerin farklı olduğunu iddia etti.

“MUZIR İÇERİKLERE MÜDAHALE PROGRAMI HAZIRLADIK”

Bakan Selçuk, Netflix platformunun çocuk istismarı içerdiği gerekçesiyle kaldırılan Cuties (Minnoşlar) dizisi hakkında, “Bizim aile ve gelenek yapımızla uyuşmayan bir içerik içindeydi, biz bakanlıklar olarak ne kadar engellemeye çalışsak da, toplumsal olarak bu talebi oluşturmamız gerekiyor” dedi. Selçuk, çocukların istismar edildiği içeriklerdeki görüntüler için, “Kötülük bulaşıcı bir şey, bunu yaymak kötülüğü beslemek” ifadelerini kullandı. Selçuk, çocuklara yönelik muzır içeriklerle müdahale programı hazırladıklarını bildirerek, "İstismar sadece kitaplarda olmuyor, sosyal medyada, başka dijital kaynaklarda da oluyor. Bu noktada bütün vatandaşlarımızın seferberlik ruhuyla bize destek olmaları istiyoruz" diye konuştu.

Selçuk, çocukları muzır içeriklerden korumak için WhatsApp hattı kurduklarını, bu hatta ilişkin detayların haftaya paylaşılacağını duyurdu. Kaynak ANKA

Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör vahşetinde yeni detaylar
Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör vahşetinde yeni detaylar
İhsan Kaan Şensoy cinayeti | Dayakçı eski eş ölü bulundu
İhsan Kaan Şensoy cinayeti | Dayakçı eski eş ölü bulundu
Ceren Duman cinayeti | 16 yaşındaki kızı uyuşturucuyla öldürmüşler
Ceren Duman cinayeti | 16 yaşındaki kızı uyuşturucuyla öldürmüşler
Ceyda Yüksel cinayeti | Genç kız camları yumruklamış
Ceyda Yüksel cinayeti | Genç kız camları yumruklamış
Sakarya Erenler'de eski nişanlı cinayeti | 2 ölü 4 yaralı var
Sakarya Erenler'de eski nişanlı cinayeti | 2 ölü 4 yaralı var
Şengül Vatansever cinayeti | Acımasız katil ibretlik ceza
Şengül Vatansever cinayeti | Acımasız katil ibretlik ceza
Genç kızın yardım çığlığı hayatını kurtardı | Saplantılı adam tutuklandı
Genç kızın yardım çığlığı hayatını kurtardı | Saplantılı adam tutuklandı
Pınar Gültekin cinayeti | Durdurun bu vahşeti
Pınar Gültekin cinayeti | Durdurun bu vahşeti
Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Babacan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ali Babacan koronavirüs testi pozitif çıktı
Taha Ün gözaltında | Gelecek Parti Genel Merkez açılışında şok gelişme
Taha Ün gözaltında | Gelecek Parti Genel Merkez açılışında şok gelişme
Fatih Erbakan | Tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettik
Fatih Erbakan | Tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettik
CHP Kurultayı | Türkiye'yi seçime götürecek yönetim sözü
CHP Kurultayı | Türkiye'yi seçime götürecek yönetim sözü
Erbakan'dan 'Ayasofya' açıklaması |Tarihi ana hep birlikte şahitlik edeceğiz!
Erbakan'dan 'Ayasofya' açıklaması |Tarihi ana hep birlikte şahitlik edeceğiz!
Kazım Bilgen ‘Parti Meclisi’ adaylığını resmen açıkladı
Kazım Bilgen ‘Parti Meclisi’ adaylığını resmen açıkladı
Fatih Altaylı, yıllardır eleştirdiği Davutoğlu'nu ekrana çıkardı
Fatih Altaylı, yıllardır eleştirdiği Davutoğlu'nu ekrana çıkardı
Erbakan | Türkiye'nin artık  yeni hamleler başlatması kaçınılmaz
Erbakan | Türkiye'nin artık  yeni hamleler başlatması kaçınılmaz
Ayasofya için Danıştay'dan tarihi | İbadete açılıyor
Ayasofya için Danıştay'dan tarihi | İbadete açılıyor
Davutoğlu'na küfreden meczup için bir yıl sonra işlem
Davutoğlu'na küfreden meczup için bir yıl sonra işlem

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim