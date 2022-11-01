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Bakan Soylu CHP'ye yüklendi | Sokağa düşmüşlük denir 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, uluslararası suç örgütleri ve uyuşturucu kullanımı konusunda sert bir dille eleştirdiği Bakan Süleyman Soylu'nun muhalefeti yerden yere vurdu. Soylu Kılıçdaoğlu için ağır sözler safetti.

01 Kasım 2022 Salı 17:42
Bakan Soylu CHP'ye yüklendi | Sokağa düşmüşlük denir 


Bakan Soylu CHP'ye yüklendi | Sokağa düşmüşlük denir 



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Saray'ın düzeni bu salgını besliyor" açıklamalarına yanıt verdi. Soylu Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bu kadar çok pespaye duruma 'sokağa düşmüşlük' denir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam bir video yayımlayarak sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı yurttaşları uyardı, iktidarı eleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bu kadar çok pespaye duruma 'sokağa düşmüşlük' denir" dedi.


Soylu'nun açıklamalarından önce çıkanlar şu şekilde:

"Her gün Türkiye'yi yalanlarla, dezenformasyonla karartmaya çalışmaktadır. İnsanımızın gönlünü karartmaya çalışmaktadır. Meclis'te '100'ü aşkın ByLock'çu milletvekili var' dedi. Çıktık 'Yok' dedik. Çıktı Külliye'ye giden CHP'liden bahsetti, yalandı. Tutuklu gazetecilerle ilgili liste yayınladı. Yayınladığı listenin terörist listesi olduğu açıktı. Siyaseti yalan üzerine kurmuş bir ana muhalefet partisi başkanıyla karşı karşıyayız.

Türkiye'de 1960 darbesi yaşandı. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı. Recep Tayyip Erdoğan'a yasak kondu, Ecevit'e, Demirel'e yasak kondu. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hâkime hakaret ettiler.

Sadece o mu? Mersin'de, İstanbul'da belediye terörist. Türkiye'nin her yerinde belediyelere terörist yerleştirdiler. Bunları örtmek için kendi tabanımı yalanlarla başka noktaya çekebilir miyim endişesi içinde. Bu ayıptır. Bu ana muhalefet partisi başkanına yakışmaz.

Neymiş, Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kazanmaya çalışıyor. Türkiye haritasıyla şırınganın yayınladığı dergiler bu dünyada yaşandı. Türkiye'de bundan nasibini almayan kimse kalmadı. Bu uluslararası istihbarat oyunudur. Ana muhalefet partisi başkanı bu oyuna düşmektedir. Problemi Türkiye Yüzyılı, TOGG...

Türkiye nasıl uyuşturucu ticareti yapıyormuş? 1 lirasını ifade edin. Türkiye'de 2016'da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'dir, bu sayı 270'e düştü. Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümler 2006'lı yıllara geldi. Türkiye'de uyuşturucuya karşı hem arz hem talepte mücadele veriliyor.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Allah'tan, kuldan utanması yok anlıyoruz. Ama bunu böyle bırakamayız. Bu konuda hem suç duyurusunda bulunduk, hem tazminat davası açacağız. Bu kadar çok pespaye duruma sokağa düşmüşlük denir. Sokağa düşmüş, Allah kurtarsın.

Fethullah Gülen ile 'yapmadım' dediği görüşmesinin tanıkları var. İki, bir diş muayenehanesinde sen kimle bir araya geldin? Burada o tarihte 15 Temmuz'dan önce sen o darbenin cümlesini orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada yeni yol haritası çizdin mi çizmedin mi?

Kemal Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletine, devlet teşkilatına, Emniyet ve jandarma teşkilatına attığı suç karşılıksız kalmayacaktır. Peşini bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız." 

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu” notuyla paylaştığı videoda; uyuşturucu baronlarından, yoksul mahallelerde uyuşturucunun yaygınlığından bahsetmişti.

Anahtar Kelimeler:
SoyluSüleyman Soylu
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