

Bakan Soylu'dan gerginlik çıkaran sözler





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, muhalefet milletvekillerini ağır sözlerle tahrik etti. Hakarete varan sözlere imza atan Soylu'nun CHP milletvekillerine dönerek yaptığı konuşma sırasında mahalle kavgasında liseli gençlerin bile söylemekten kaçındığı sözler geceye damgasını vurdu.

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de 2023 bütçe görüşmelerinde konuştu.

Soylu, katıldığı bir canlı yayında, "Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Okumadım yani. Ben içişleri bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersem yanlış olur" ifadesini kullanmıştı.

Meclis'te konuşan Soylu, bu açıklamalarını aklamaya yönelik muhalefeti hedef alarak "Biz terörle mücadele kitabını yeniden yazmayıp da ABD'den yazılan makalelerden öğrenseydik bugün sınırlarımız içerisindeki terörist sayısını 120'ye düşürmezdik" ifadelerine yer verdi.

HDP'yi ve CHP'yi hedef alan Soylu, ''Biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz. ABD'de biliyor, Avrupa'da da biliyor. Gazi Meclis'te terör örgütünün avukatlığını yapan HDP'de biliyor. Biz sizin ağa babalarınıza boyun eğmedik, size hiç boyun eğmeyiz. Bu millet ilk kez CHP'yi PKK'nın yanında görmüştür. 15 Temmuz'a gelene kadar hiç bir dönemde muhalefet lideri darbe konseyine isim babalığı yapmamıştır. Siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz'' ifadelerini kullandı.

"DÜN TERÖR OLAN YAYLALARDA RAKET SESİ HEP BERABER ÇINLIYOR"

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Gazi Meclis kurulduğu günden itibaren çok çetin ve onurlu mücadele vermiştir. Suriye ve Irak'ın kuzeyini önce DEAŞ sonra PKK işgal etti. Ukrayna - Rusya savaşı tam 10 aydır devam ediyor. 6 yıldır her bütçe gelişmesinde örneğini verdiğimiz dünyada zorla yerinden göç edilen insanlar 100 milyonu geçti.

İngiltere 3 ayda bir başbakan değiştiriyor. Orta Doğu ve Afrika'da darbe yaptıran ABD geçen yıl senatosunda işgalle karşı karşıya kaldı. Yunanistan 100 yıl önce yaptığı gibi sırtını ağabeylerine dayayarak masumları Ege Denizi'nde ölüme ittiler. Akdeniz'i bir göçmen mezarlığına çevirdiler. Değişen sadece şudur ürettikleri sorunlarla artık kendileriyle yüzleşiyorlar.

Bugün Türkiye Cudi'de festivaller yapıyor. Dün terör olan yaylalarda raket sesi hep beraber çınlıyor. Türkiye, terörle mücadelenin destanını yazmıştır. Bu destanı şehitlerimiz, gazilerimizle, cesur ve kahraman duran eşleriyle ve demokrasiyle yazmaktadır.

SOYLU'DAN İDDİALI SÖZLER

Biz terörle mücadele kitabını yeniden yazmayıp da ABD'den yazılan makalelerden öğrenseydik bugün sınırlarımız içerisindeki terörist sayısını 120'ye düşürmezdik. Biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz, hepsinin fotoğraflarını biliyoruz. PKK'nın avukatlığını yapan HDP de biliyor. Biz sizin ağababalarınıza boyun eğmedik, size hiç boyun eğmeyiz.

İnlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Bu Meclis'in huzurunda bu ülkenin evladı olarak söylüyorum, 29 Ekim 2023 Cumhuriyetin yüzüncü yılında bir tek terörist kalmayacak.

Cumhuriyetin yüzüncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Her türlü terörle mücadeleyi yapıyoruz. İçeride nefes aldırmıyoruz. İnlerine gireceğiz diye söz vermiştik. İnlerine girdik girmeye devam ediyoruz.

Uyuşturucuyla mücadelenin konusunda büyük bir gayretin içerisindeyiz. Bu ülke jandarmasıyla, polisiyle, hakimiyle, savcısıyla tarihinin en yüksek yakalamalarını gerçekleştirdi. Türkiye'de uyuşturucu suçlarından hapishanelerdeki tutuklu sayısı 120 bini aştı. Madde bağlantılı ölümlerde düşüş sürüyor. Uyuşturucu bağlantı ölüm sayısı ABD'de 324. Türkiye'de ise 5 bu kıyaslamayı yapmak lazım. 88 bin metruk bina yıktık. 22 ilde kökünü kurutma operasyonları yaptık, hala da devam ediyoruz. Dünyanın yeni yeni farkına varmaya başladığı metamfetaminle ilgili biz 2,5 yıl önce alarm zillerini çaldık. Bu işler ciddi işlerdir, mutfakta video çekmekle yapılacak işler değildir. Avrupa teslim olsa da dünya teslim olsa da bacaklarını kıra kıra devam edeceğiz.

SOYLU'YA FOTOĞRAF FIRLATILDI, TANSİYON YÜKSELDİ

Görüşmelerdeki tansiyon Soylu'nun konuşmaları sırasında bir kez daha yükseldi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubuna yönelik olarak ‘Hepiniz Amerika’nın çocuğusunuz’ demesi üzerine CHP milletvekilleri ellerindeki dövizleri fırlattılar ve ayağa kalktılar.

Bunun üzerine AKP milletvekilleri de yağa kalktı. Milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra CHP milletvekilleri İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy CHP milletvekillerine tepki gösterdi. CHP milletvekilleri Ersoy’a tepki gösterdiler. Ersoy dışarı çıkartıldı.