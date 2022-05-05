Bakan Soylu, kendisini eleştirenlere hakaretler yağdırdı

Türkiye'yi istila eden yabancıların ucuz iş gücü olmasını, iş insanlarının istediğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini eleştirenlere hakaretler yağdırdı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Soylu, “Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya…” dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber kanalında sığınmacılarla ilgili tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya… Biz PKK’ye, PYD’ye yaptırmadık. Yapmaya çalıştılar; Kılıçdaroğlu’nun arkadaşları yapmaya çalıştı. Belediye başkanlarının terörist olarak belediyelerine aldıkları paydaşları yapmaya çalıştılar; yapabildiler mi?" ifadelerini kullandı.



Soylu’nun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Dünya tarihinin önemli göçlerinden birini hep birlikte yaşıyoruz. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Biz değiliz. Suriye iç savaşını biz başlatmadık. Ya Lübnan, ya Orta Asya...

İnsanlar iç savaş varsa, yoksulluk varsa, eğer bir taraftan sağlığa, eğitime, suya, gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl bir hayat tanzim edecekler. Bunları Türkiye'nin hukuk sistemini hadsiz şekilde eleştiren ABD yaptı.

Kimlerin operasyon çocuğu olduğunu, elemanı olduğunu hepsini çözdük. Dışarıdan da uğraşılıyor ama içeriden de büyük gayret sarf ediliyor.

2023'te seçim var. Siyasi partilerin ne yapması lazım. Bu durumu dejenere etmeleri lazım. 2019'da dejenere ettiler, belediyelerin bir kısmını kazandılar.

"SESSİZ İSTİLA" FİLMİNE TEPKİ

İstanbul'da fabrikanda Suriyeli çalıştır, sigorta da yapma. Sonra 'Bu Suriyeliler' ne olacak de. Önce iş insanları isyan edecek. Benim Çalışma Bakanlığı dönemimde iş insanları geldi. Suriyelilerin çalışması için düzenleme yapılmasını istedi.

Sessiz İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direkt hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız.

Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir.

İstanbul’da toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli kesinlikle yoktur. Son 5 yılda 1,5 milyon göçmen Türkiye’den ayrıldı. Toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli var.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor.

Sessiz İstila filminin parası nereden geldi?

Bunlar bu ülkenin çocukları değiller, açık ve net söylüyorum bunlar birilerinin çocukları olmuşlar."

(Sunucunun Ümit Özdağ'dan gelen açıklamaları Süleyman Soylu'ya iletmek istemesi üzerine) İçişleri Bakanı, "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" dedi.

(Sunucunun ‘Kaos planı iddiası var. Osman Kavala kararı Gezi tekrar geri gelmesi ve sığınmacıların tekrar gündeme gelmesi’ sorusu üzerine) Soylu, "Bekliyoruz. 15 Temmuz’da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla. Çok net söylüyorum. Kaos planı çıkaracaklar ya; hepimiz bekliyoruz. Şuramızdayız (boğazını göstererek) kaos planı yapacak cici arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yeni Soros’u bekliyoruz. Yeni Soros’un Kavala’larını bekliyoruz. 15 Temmuz’da tamamlayamadığımız işi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.



