Bakan Soylu, TUİK ziyaretine 'Mekan Baskını' dedi

Bakan Soylu, TUİK ziyaretine 'Mekan Basma' dedi



Ankara'da Türkeş Vakfı'nın düzenlediği anma etkinliği ile Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nun basılmasına ses çıkarmayan hatta hiç bir işlem yapmayan İçişleri Bakanlığı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TUİK ziyaret girişimini 'Mekan Basma" olarak yorumladı.

'nun enflasyon verileriyle ilgili olarak görüşmek istediği fakat içeriye alınmadığı TÜİK önündeki açıklamalarına, ilk tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, "Suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip,ya gitmez" dedi.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından randevu taleplerini reddeden TÜİK'e gideceğini duyuran CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet TÜİK'e alınmadı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Memurun, işçinin, emeklinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim. TÜİK rakamları küçük gösteriyor. 'Bu verileri kimlerden aldınız?' diye soracaktık" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilk tepki ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'le görüşme talebini "Siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor" diye nitelendirirken, Kılıçdaroğlu'nun 'ehliyetini kaybetmiş bir kişi' olduğunu söyledi.