Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bakan Süleyman Soylu, koronavirüse yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin eşi ve kızının koronavirüs testimiz pozitif çıktığını duyurdu.

31 Ekim 2020 Cumartesi 21:37
Bakan Süleyman Soylu, koronavirüse yakalandı

Bakan Süleyman Soylu, koronavirüse yakalandı

Aylardır sahada yoğun çalışma temposu içinde yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi, kızı ve kendisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Soylu, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

24 SAATTE 75 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

Bu arada Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1506 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 323 bin 971'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon bin 814'e ulaştı. Hasta sayısı 375 bin 367, vefat sayısı 10 bin 252, ağır hasta sayısı 2 bin 75, aktif hasta sayısı 41 bin 144 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin."
 

Sahte koronavirüs raporu | Parayı bastıran virüslü hastaya 'temiz' demişler
Sahte koronavirüs raporu | Parayı bastıran virüslü hastaya 'temiz' demişler
Organ nakli hastalarına koronavirüs uyarısı
Organ nakli hastalarına koronavirüs uyarısı
Koronavirüsle mücadelede gözler İstanbul'a çevrildi
Koronavirüsle mücadelede gözler İstanbul'a çevrildi
Koronavirüs salgınında can kayıpları artıyor
Koronavirüs salgınında can kayıpları artıyor
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı | İBB'de Covid-19 alârmı
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı | İBB'de Covid-19 alârmı
Koronavirüs salgınında son durum | Pandemi hızla yayılıyor
Koronavirüs salgınında son durum | Pandemi hızla yayılıyor
Maske alerji yapar mı? Maske alerjisinin belirtileri nelerdir
Maske alerji yapar mı? Maske alerjisinin belirtileri nelerdir
Koronavirüs yuva yıktı | 'Onunla ağız ağıza mı geldin?'
Koronavirüs yuva yıktı | 'Onunla ağız ağıza mı geldin?'
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSüleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsle mücadelede gözler İstanbul'a çevrildi
Koronavirüsle mücadelede gözler İstanbul'a çevrildi
Alaattin Çakıcı'yı ağırlayan CHP'li başkana inceleme 
Alaattin Çakıcı'yı ağırlayan CHP'li başkana inceleme 
KKTC seçimleri Türkiye'de sevinçle karşılandı
KKTC seçimleri Türkiye'de sevinçle karşılandı
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı | İBB'de Covid-19 alârmı
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı | İBB'de Covid-19 alârmı
Vergi affı ile borçların silinmesinden kimler faydalanacak
Vergi affı ile borçların silinmesinden kimler faydalanacak
Terör örgütü elebaşı yeniden sahneye çıkarılıyor
Terör örgütü elebaşı yeniden sahneye çıkarılıyor
Mahkeme, Anayasa Mahkemesi Kararı'nı tanımadı
Mahkeme, Anayasa Mahkemesi Kararı'nı tanımadı
Ümit Zileli | Bütün sol örgütler çapsız adamların eline kaldı
Ümit Zileli | Bütün sol örgütler çapsız adamların eline kaldı
Akşener | Eskinin yanlışlarına geri dönmeyeceğiz
Akşener | Eskinin yanlışlarına geri dönmeyeceğiz
İnternetçi Arkadaş'dan AK Partili Göksu'ya kapak gibi cevaplar
İnternetçi Arkadaş'dan AK Partili Göksu'ya kapak gibi cevaplar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim