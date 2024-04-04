Bakırköy'de Dr. Ayşegül Ovalığolu dönemi başladı

Belediye Ana Hizmet Binası önünde gerçekleşen karşılamaya CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, ilçe yönetimi ve parti üyeleri, muhtarlar, STK’lar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Başkanlık makamında devam eden törende görevini devreden Dr. Bülent Kerimoğlu; Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nu ve göreve yeni başlayan Meclis Üyelerini tebrik ederek “Hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Dün mazbatasını alarak bugün yeni görevine başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ise Dr. Kerimoğlu’na teşekkür ederek şunları söyledi: “Hep birlikte kazandığımız bir seçimi yine hep birlikte yöneteceğimiz bir belediye ile tamamlayacağız. Söz verdiğimiz projeleri ilk günden azimle, çalışkanlığımızla, üretkenliğimizle yapmaya başlayacağız. Evimiz Bakırköy sloganıyla çıktığımız yola, yeni dönemde büyük bir uyum içerisinde çalışarak devam edeceğiz.” Makamda görevi devralan Başkan Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’na, Dr. Kerimoğlu tarafından Belediye Denetim Raporları ile Bakırköy Belediyesi’nin sembolik anahtarı teslim edildi.

“HUZURLU, GÜVENLİ, MODERN, MARKA KENT BAKIRKÖY’Ü İNŞA EDECEĞİZ”

Törenin devamında Bakırköy Belediyesi Konferans Salonu’nda belediye çalışanlarına da hitap eden Başkan Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez Bakırköy’de bir kadın belediye başkanını hep beraber seçtik. Rekor denebilecek bir oyla bugün burada göreve başlamaktan, siz değerli yol arkadaşlarımla yeni, tertemiz bir sayfaya başlamaktan gurur duyuyorum. Sizlerle birlikte Bakırköy’ümüzü İstanbul’un vizyon yüzü, Avrupa kentlerinden biri haline getireceğiz. İlk günden itibaren kollarımızı sıvayacağız. Heyecanımız yüksek, enerjimiz var, gençliğimiz var. Hemşerilerimize söz verdik; huzurlu, güvenli, modern marka kent Bakırköy’ü inşa edeceğiz dedik. Hep birlikte yola çıkıyoruz” dedi.