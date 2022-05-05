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Balıkesir Havalimanı’na iki yılda, bir uçak bile inmedi

İkinci Zafer Havalimanı faciası Balıkesir'de yaşanıyor. Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir Havalimanı'na iki yıldır tek bir uçağın inmediğini açıkladı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 18:39
Balıkesir Havalimanı’na iki yılda, bir uçak bile inmedi

Balıkesir Havalimanı’na iki yılda, bir uçak bile inmedi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de Balıkesir Havalimanı üzerinden iktidarı eleştirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir Havalimanı'na iki yıldır bir uçak bile inmemesi üzerinden iktidara yüklenerek "2019 yılında havaalanına harcayacağınız bu 76 milyon lirayı devlet hastanesine harcamış olsaydınız. İşte bu AKP’nin kamu kaynaklarını heba ettiğinin örneğidir" dedi.


1954 yılından bu yana yurttaşlara hizmet veren Balıkesir Devlet Hastanesi’ne ilgi gösterilmediğini belirten Şahin, “2017 yılında Atatürk Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesinden sonra Balıkesir Devlet Hastanesi 650 yatak kapasitesinden 260 yatağa indirildi” bilgisini paylaştı. 

Balıkesirlilerin hastaneye yıllardır 400 yataklı ek bina yapılmasını beklediğine de işaret eden Şahin, “Ancak, proje bedeli 531 milyon lira olarak belirlenen ek bina için 2022 yılında maliyetin sadece yüzde 1.5 civarında bütçe ayrılmıştır” dedi. Balıkesir Havalimanı için 76 milyon lira harcandığına dikkat çeken Şahin, “Keşke 2019 yılında havaalanına harcayacağınız bu 76 milyon lirayı devlet hastanesine harcamış olsaydınız. İşte bu AKP’nin kamu kaynaklarını heba ettiğinin örneğidir. Balıkesir’de resmen ikinci Zafer Havalimanı vakasını yaşıyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
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