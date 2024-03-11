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Barınak sözü veren AKP'li aday öldürdüğü hayvanlarla poz vermiş

Eskişehir'de AKP'den belediye başkanlığına adaylığını koyan eski İYİ Partili Nebi Hatipoğlu sokak hayvanları için barınak sözü verdikten hemen sonra öldürdüğü canlılarla verdiği pozlar ortaya çıktı.

11 Mart 2024 Pazartesi 13:05
Barınak sözü veren AKP'li aday öldürdüğü hayvanlarla poz vermiş






Barınak sözü veren AKP'li aday öldürdüğü hayvanlarla poz vermiş

İYİ Parti AKP'ye transfer olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar siyasi geleceğini zora sokta. Şehir merkezinde başı-boş sokak hayvanları için barınak sözü vermesinin hemen ardından avcılık yaptığı ve vurduğu geyiklerle pozlar verdiği ortaya çıkan Nebi Hatipoğlu gençlere Pati Kulübü kurma sözü vermesinin ardından ortaya çıkan görüntüler hakkında sessiz kalmayı tercih etti


Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun avladığı ölü hayvanların yanında çekildiği fotoğraflar gündem oldu.

Hatipoğlu, 5 Mart tarihinde projeleri tanıtan lansman toplantısı düzenledi.

HAYVAN PROJESİNİ DUYURMUŞTU!

Hatipoğlu, Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda “Modern Hayvan Bakımevi ve pati kulübü” adını verdiği sosyal projeyi de sundu.

Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Pati kulübüyle de can dostlarımıza modern bir bakımevi sağlayacağız. Kısırlaştırma ve her türlü bakımlarını belediyemizce yapacağız. Satın alma sahiplen anlayışıyla bakımevlerimizi halkımıza açacağız. Yönetimimizde süratlice kurulacak parti kulüpleriyle kentimizdeki sokak köpeği problemi tamamen ortadan kaldıracağız. Can dostlarımızı da öyle çamur içinde umutsuz olacağı alanlara hapsetmeyeceğiz” dedi.

ÖLÜ GEYİKLERLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

İstikbal gazetesinden Özge Zaim'in haberine göre; tanıtımın üzerinden 5 gün geçmesinin ardından Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Bir ormanda ölü bir geyiğin ve ölü domuzun arkasında verdiği pozlarla gülümsediği görülen Hatipoğlu’nun parmak işaretiyle de ölü hayvanları işaret ettiği görüldü.


 

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AkpEskişehir
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