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Bay Kemal'den otomobil alacaklara önemli çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu "Bu akşam 22.00'de buluşalım" çağrısında 'Biz iktidara gelene kadar arac almayın' çağrısında bulundu.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 22:08
Bay Kemal'den otomobil alacaklara önemli çağrı

Bay Kemal'den otomobil alacaklara önemli açıklama



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Bu akşam 22.00’de, burada buluşalım" ifadelerine yer vermişti. Kılıçdaroğlu videolu bir mesaj yayımlayarak beklenen açıklamayı yaptı.

"Milletimize başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum sözlerime. Terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımıza allahtan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin milletimizin başı sağolsun. 

Uzun zamandır sohbet edemedik. Kısmet bugüneymiş. Bu akşam sizi neden davet ettşm evşme? Çok sorun birikti ve emin olun ki çok çetin bir mücadele veriyoruz. 'Biz iktidara geldikten sonra bakarız' demiyoruz. Bu geçiş sürecinde çektiğiniz acıları olabildiğine hafifletmek için çok uğraşıyoruz.

Güzel günler yakın. Ama geçiş sürecinde de mücadeleyi elden bırakmıyoruz. İktidara geldiğimizde ivedilikle ve kolaylıkla çözebileceğimiz sorunlar maalesef muhalefetteyken zaman alabiliyor. 

İnatla, hayat kalitenizi düşürmeye çalışan ceberrut bir iktidar var karşımızda. Oysa milletimiz çok mütevazı, bir evi, bir arabası, güzel. huzurlu bir ailesi olsun istiyor. Sadece bu kadar. Hepsi bu. Bu bile çok görülüyor insanımıza.

Bakın yoksulların, en savunmasızların üstü çizildi. Orta sınıfın altındaki haneler dibe düşürüldü. Özellikle tipik orta sınıf içi sınıfı çocuklarının basamakları tırmanarak standart atalama olasılığı ellerinden alındı. İktidar sadece ihalecilere, beşli çetelere, mafyalara, çantacılara çalıştı.

İşte bugün ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. 

Türkiye'de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. 

İlk yapacağımız iş 1,6 motor otomobillerde vergileri bugünün 4’te 12i oranında indirmek olacak. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. İkinci el parasıyla sıfır araba alabileceksiniz"

"HER TARAFI LAĞIM KOKUSU SARDI"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak."

Son Güncelleme: 25.07.2022 22:14
Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluBay Kemal
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