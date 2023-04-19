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Bay Kemal gençlere seslendi | Kul hakkı yemem, harama el uzatmam

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan gençlere yaptığı çağrının yankısı sürüyor. Erdoğan'ın seçim meydanlarında mezhepçi imalarını konu alan açıklamaya en çok gençler destek verdi.

19 Nisan 2023 Çarşamba 23:01
Bay Kemal gençlere seslendi | Kul hakkı yemem, harama el uzatmam


Bay Kemal gençlere seslendi | Kul hakkı yemem, harama el uzatmam

Seçim meydanlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sık sık mezhepçi sözlerle kışkırtıcı ifadelerle eleştiren AKP lideri Erdoğan'a beklenmedik cevap sosyal medyadan geldi. CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 21.30'u işaret etmişti. Kılıçdaroğlu, 'Alevi' başlıkla paylaştığı videoda, "Tek bir oyla can yakan mezhep tartışmalarına son verelim" dedi.

"Alevi" başlığı ile yaptığı paylaşımdaki videoda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler. Bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi, buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler, duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duyuyoruz. Ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız, mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz.

İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman'ım...

Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem. Harama el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum, mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir, onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız.

Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Ve bu seçimlerimiz hem bizi, hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir.

Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın.

Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?

Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum. Ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum."

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Bay KemalKemal Kılıçdaroğlu
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