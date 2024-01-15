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BBP bu adamı nasıl Genel Başkan seçti?

Hükümetin küçük ortağı BBP'nin Genel Başkanı Destici'nin üç parti dışında herkesi terörist ilan ederken bir zamanlar terör örgütü ile aynı dili kullandığı ortaya çıktı.

15 Ocak 2024 Pazartesi 11:20
BBP bu adamı nasıl Genel Başkan seçti?






BBP bu adamı nasıl Genel Başkan seçti?


AK Parti, MHP, terör örgütü Hizbullah'ın siyasi kanadı HÜDA-PAR dışında tüm siyasi partileri terörist ilan eden hükümetin minik ortağı BBP'nin genel başkanı bir zamanlar askerlerimiz şehit düşerken özerklik istemekten çekinmemiş.

BBP lideri Mustafa Destici’nin 2012 yılında “Özerkliği kabul edebiliriz” dediği sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Destici, bu paylaşımını gündem olmasının ardından açıklama yapmadan sildi.

Cumhur İttifakı'nın destekçisi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin geçmişteki sosyal medya paylaşımları gündem oluşturmaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde 9 askerin terör örgütü PKK'nin saldırısıyla şehit olmasının ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn mücadele edilmelidir" diyerek muhalefetteki farklı kanatlardan 25 siyasi partiyi hedef göstermişti.

Destici paylaşımında sırasıyla Yeşil Sol Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, TİP, Zafer Partisi, Saadet Partisi, TKH, Gelecek Partisi, EMEP, DEVA Partisi, EHP, DP, LDP, Devrim Hareketi, TDP, HKP, TKP, AP, SMF, Doğru Parti, GAAP, TÖP, TSİP, SOL Parti'nin logo ve isimlerine yer vermişti.


Geçmişte Fethullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) övücü, destek niteliğindeki sosyal medya paylaşımları yeniden haber konusu olan Destici'nin, "çözüm süreci" diye adlandırılan dönemde açıkça özerkliği savunduğu da ortaya çıktı.

2012 yılında yaptığı o paylaşımda "Analar babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz (onun için Oslo'ya, Apo'yla ve Kandil'le görüşmeye devam)" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Destici, yaklaşık 11 yıl önce yaptığı sözkonusu paylaşımını dün sosyal medyada gündem haline gelmesi üzerine sildi. 

Anahtar Kelimeler:
BBPDestici
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