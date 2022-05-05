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Bekyoz'da bayramlaşma krizi | Başkana protesto

İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, vatandaşlarla bayramlaşmak için geldiği Zerzevatçı Mahallesi'nde halkın tepkisi ile karşılaştı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 00:19
Bekyoz'da bayramlaşma krizi | Başkana protesto

Bekyoz'da bayramlaşma krizi | Başkana protesto

İstanbul'un nefes alacak yerleri arasında gösterilen Beykoz Zerzevatçı Mahallesi sakinleri, son dönemde yapılan haksız düzenlemelere tepkili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'kesin korunacak alan' ilan edilen Zerzevatçı Mahallesi'nde Belediye Başkanı Murat Aydın'a büyük tepki gösterildi.

Beykoz'a bağlı Zerzevatçı Mahallesi'ne bayramlaşma için gelen AKP'li belediye başkanı Murat Aydın ve beraberindeki partili grup büyük tepkiyle karşı karşıya kaldı.

AKP’li belediye meclisi üyeleri, AKP Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve AKP ilçe teşkilatı üyeleri ile birlikte mahalleye ziyarete giden Murat Aydın’a mahalle sakinleri büyük tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Beykoz
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