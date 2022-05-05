Bekyoz'da bayramlaşma krizi | Başkana protesto
İstanbul'un nefes alacak yerleri arasında gösterilen Beykoz Zerzevatçı Mahallesi sakinleri, son dönemde yapılan haksız düzenlemelere tepkili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'kesin korunacak alan' ilan edilen Zerzevatçı Mahallesi'nde Belediye Başkanı Murat Aydın'a büyük tepki gösterildi.
AKP’li belediye meclisi üyeleri, AKP Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve AKP ilçe teşkilatı üyeleri ile birlikte mahalleye ziyarete giden Murat Aydın’a mahalle sakinleri büyük tepki gösterdi.