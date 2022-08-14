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Belgeselde aslanın yediği eti imreniyoruz

Emekli vatandaş "Vallahi samimiyetle söylüyorum, çocuklarımızla belgesel izlerken aslanın yediği etlere özeniyoruz" diyerek dert yandı

14 Ağustos 2022 Pazar 15:03
Belgeselde aslanın yediği eti imreniyoruz

Belgeselde aslanın yediği eti imreniyoruz


Yurt gezilerinde halkın nabzını tutan vekiller bir dokundu bin ah işitti. Trabzon Ortahisarlı emekli vatandaş, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya et alamadığından dert yanarak, “Ben televizyona meraklıyım, hep bakıyorum. Belgeselde o aslanların maslanların ceylanları yiyor ediyor, onların yediği ete imrenmeye başladım inanır mısın? Bak, üç çocuğum var ölüsünü öpeyim yalan söylüyorsam” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde vatandaşın ve esnafın sorunlarını dinledi. Kaya’nın “Emeklinin durumu nasıl” sorusu üzerine et alamadığından dert yanan bir emekli vatandaş şöyle dedi:

“ASLANLARIN YEDİĞİ ETE İMRENDİM”

“Ya samimiyetimle bir şey desem inanır mısın? Vallahi de billahi de. Ben televizyona meraklıyım, hep bakıyorum. Duygulanacaksın belki dediğime. Belgeselde o aslanların maslanların ceylanları yiyor ediyor, onların yediği ete imrenmeye başladım inanır mısın? Bak, üç çocuğum var ölüsünü öpeyim yalan söylüyorsam. Dün evde salata yaptım, hanım köyde. Salatayı yerken gözlerim doldu ağlamam geldi. Niye? Allah şahidimdir. Dedim Allah’ım ben bu salatayla doyuyorum, acaba benim çiftçi kardeşim bunu bana zararına mı verdi de benim karnım doyuyor? Vebale kalıyor muyum diye düşünmediysem Allah zarar etsin beni. Ama aslanlara imrendim, o ceylanları yiyor ya bize nasip olmuyor o etleri yemek. İmrendim onların yediği ete. Doğru mu diyorum bilmiyorum?”

Anahtar Kelimeler:
YoksullukVatandaşTrabzon
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