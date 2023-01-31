Ben Kemal, geliyorum | Efsane replik yeniden rekor kırdı

Türk sinemasının ünlü sanatçısı Cüneyt Arkın'ın bir filminde kullandığı replik yeniden gündemde. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak" diyerek Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın unutulmaz repliğine atıfta bulundu. İktidara gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: 'Ben Kemal, geliyorum!'" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim, ekonomi, beşli çete gibi konulara değinen CHP liderinin konuşmasının son bölümünde yaptığı 'Cüneyt Arkın' göndermesi ise gündem oldu.

"BEN KEMAL, GELİYORUM!"

Kürsüden AKP iktidarına yüklenen Kılıçdaroğlu, Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın unutulmaz repliğine atıfta bulundu

ARKIN'IN UNUTULMAZ REPLİĞİ

CHP lideri, "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: '" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı 'Hınç' filmini hatırlattı.

Arkın, bu filmde Taner Balcı, Abdi Algül, Cihan Alp, Yavuz Selekman gibi isimlerde kamera karşısına geçmişti.

FİLMİN KONUSU NE?

Filmde, kader kurbanı bir polis memurunun yozlaşmış düzenle hesaplaşması anlatılır. Kemal, İstanbul’da görev yapan bir polis memurudur. Namus düşkünlüğü ile şöhret yapmıştır. Bunu bilen suçlular, Kemal’in eline düşmekten çekinmektedir. Ailesiyle birlikte yaşayan genç adam, kız kardeşinin mütevazı hayatlarını beğenmediğinin farkındadır.

Yaşlı anne babası, sorumluluklarını ona devretmiş gibidir. Bir gün karakola gelen bir ihbar üzerine baskına gider. Kız kardeşini bir fuhuş partisinde suçüstü yakalar. Onu öldürür ve beraber olduğu adamı oracıkta yaralar. Tek cezası hapse girmek değildir. Yaşlı babası, kardeş katili olan Kemal’i evlatlıktan reddetmiştir. Artık onu hayatta tutan şey hıncıdır.

